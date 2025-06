Filtrados precio y versiones del Nothing Phone 3 y los auriculares Nothing Headphone 1

El próximo mes de julio Nothing presentará su primer móvil de alta gama, su primer buque insignia. Y es que hasta ahora nos ha tenido acostumbrados a móviles de gama media premium, que no han llegado a alcanzar las cotas que esperamos de un terminal de alta gama. Eso se acabará con el Nothing Phone 3, un teléfono que, como el propio Carl Pei ha desvelado, será el más caro de la corta historia de la marca. Ahora esos precios y las variantes que estarán disponibles se han filtrado.

¿Cuánto costará el Nothing Phone 3?

Carl Pei ya desveló en su momento que el precio de este nuevo teléfono rondaría los 800 euros, y ahora sabemos, gracias a una filtración en redes sociales, cuáles serán las variantes con las que se lanzará. Concretamente, la filtración apunta a que tendremos una versión en blanco y negro que tendrá un precio de 799 dólares. Esta contará con 12 GB de memoria RAM, así como un almacenamiento interno de 256 GB.

En el caso de la variante de 16 GB de memoria RAM y de 512 GB de almacenamiento interno, el precio será de 899 dólares. Estos precios por tanto probablemente se trasladen de forma literal a euros, como suele ser habitual, sin importar que en el cambio salgamos perdiendo los europeos, lo usual en los últimos años. Por tanto, tendremos dos variantes que se diferenciarán por 100 euros en su precio final.

Un teléfono que se espera cuente por fin con un procesador de alta gama, como un Snapdragon 8 Elite, y que en el resto de su ficha técnica ofrecerá una serie de características que normalmente podemos esperar de un teléfono tope de gama. Pero no es lo único que se ha filtrado ahora, ya que tenemos noticias también del que será acompañante de este teléfono en el momento de su lanzamiento.

Ya que hemos conocido que los auriculares de alta gama que se lanzarán para complementarlo, los Nothing Headphone 1, llegarán también en los mismos colores blanco y negro, con un precio de 299 dólares. Un coste que desde luego indica que estos auriculares se ubicarán en una zona donde la exigencia es máxima, y competirá, por tanto, con modelos como los AirPods Pro. Eso sí, la filtración apunta a que la fecha de lanzamiento de estos auriculares será posterior a la del Nothing Phone 3. Ya que en lugar de hacerlo en el mes de julio como el Nothing Phone 3, se estrenarían el próximo 30 de septiembre.

Un Nothing Phone 3 del que no se sabe demasiado, salvo lo que ha desvelado la propia marca. Pero del que se espera que cuente con un Glyph renovado. Como sabéis, este es el aspecto más distintivo de la marca a nivel visual, una serie de LED que conforman un bonito patrón en la parte trasera del teléfono. Se especula que en este modelo será una evolución que adoptará una pantalla Dot Matrix, y que permitirá mostrar gráficos más originales para darle un toque especial al teléfono.