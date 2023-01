Cazado, estas imágenes mostrarían a Xiaomi probando su primer coche eléctrico

El mercado de coches eléctricos no para de crecer, aunque en países como España no al ritmo que muchos esperaban. Y es que la implantación de la red de electrolineras es bastante lenta, lo que no quita que cada vez sean más las opciones a nuestro alcance para elegir un nuevo coche eléctrico. Las grandes tecnológicas están metidas de lleno en este segmento, y en el caso de algunas como Apple o Xiaomi, con el desarrollo de su primer coche eléctrico. Estos últimos ya tienen tan avanzado su coche que parece que han sido cazados probando el primero coche de la compañía.

Se adivina cómo será su diseño

Las imágenes que hemos conocido ahora han sido compartidas por un filtrador chino en la red social Weibo de aquel país. En ellas se puede ver la prueba con dos vehículos, pertinentemente cubiertos para ocultar los detalles de diseño. Pero en general se puede adivinar su aspecto, desde luego nos recuerda por tamaño y líneas al Tesla Model S, una berlina con aires deportivos con una longitud bastante grande. Las imágenes muestran los vehículos en plena prueba entre la nieve, algo que tiene sentido, porque es en los climas extremos donde un coche eléctrico puede ver más alterada su autonomía, sobre todo en el frío.

En la misma tanda de fotos se ha podido observar que al volante de uno de los vehículos iba el propio Lei Jun, el fundador de Xiaomi, que lógicamente sigue muy de cerca la evolución del que seguramente sea el proyecto más ambicioso de la historia de la compañía. No en vano tiene el potencial suficiente para desplazar a la telefonía móvil y el hogar conectado como las principales fuentes de ingresos de la compañía china. Xiaomi ha sido de las pocas grandes tecnológicas que ha anunciado oficialmente su división de coches eléctricos y sus planes para fabricarlos.

Se espera que el primer coche de Xiaomi sea oficial el año que viene. Algo que no dudamos después de ver estas imágenes. Lo que parece evidente es que Xiaomi va a apuntar alto con este primer coche, y no tiene pinta de que se vaya a tratar precisamente de un utilitario, sino más bien de una berlina deportiva que imaginamos tendrá muchísima potencia. La fuente apunta a que en las pruebas se ha comprobado que el coche cuenta con un sensor LiDAR en el techo de este, que ayudaría en las labores de conducción autónoma.

Y es que, aunque Xiaomi ha confiado en un gran fabricante de vehículos para contar con una base y chasis sólidos, toda la tecnología con la que contará este coche, tanto en los sistemas de info entretenimiento como de conducción autónoma correrán a cargo del departamento de I+D de Xiaomi. De hecho, los chinos están invirtiendo miles de millones de dólares en el desarrollo de un coche que seguro va a ser uno de los más esperados de los próximos dos o tres años. Sin duda se espera que este coche llegue a un precio muy competitivo, a la espera de lo que ofrezca Apple también con su primer vehículo eléctrico.