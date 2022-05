El Xiaomi 12 Ultra se filtra al completo anticipando sus precios

Sin duda es el gran móvil que Xiaomi se guarda en la manga para este verano, el modelo más avanzado entre todos sus topes de gama. Hablamos del Xiaomi 12 Ultra, un teléfono que representará lo más de los chinos y que además este año podría llegar con grandes novedades en su cámara de fotos. Un teléfono que se está filtrando masivamente, y del que ya se conoce mucho. De hecho, queda poco para que se convierta en una realidad, toda vez que este terminal se presentará el próximo día 20 de mayo.

Máxima potencia en todos sus aspectos

No cabe duda de que este teléfono representará el techo tecnológico de Xiaomi para los primeros meses del año. Un terminal que estrenará el procesador Snapdragon 8 Gen 1+, siendo el primer móvil en integrarlo, y por tanto se convertirá en el teléfono Android más potente del momento. Muchos piensan en que ese 20 de mayo no solo se presentará este procesador, sino que se anunciará que este teléfono será el que lo estrene, lo que no quiere decir al 100% que ese mismo día se vaya a anunciar.

Xiaomi Mi 11 Ultra | Xiaomi

Este móvil estrenará una pantalla de 6.73 pulgadas, con una resolución QHD+, así como tecnología LPTO AMOLED y una tasa de refresco de hasta 120Hz, por loque podemos esperar lo mejor de ella. Además, la cámara de fotos se estrenará con casi toda seguridad con el logotipo de la prestigiosa Leica, otrora colaboradora de Huawei que estrenará por primera vez una cámara de este tipo. En ella encontraremos un sensor principal de 50 megapíxeles, así como un ultra gran angular de 48 megapíxeles, y un telefoto de 48 megapíxeles, una gran cámara pero que nos decepciona un poco en el sensor principal.

Delante la cámara selfie también será de mucha calidad, con un sensor de 48 megapíxeles, poco usual en este tipo de teléfono. La batería será de 4900mAh y su potencia de carga se quedará en los 120W, completando su carga completa en unos 15 minutos, por lo que de momento no se aumentará este aspecto, y no igualará los 150W de Realme o OnePlus. No se descarta que llegue con MIUI 13.5 como capa de personalización. Un móvil del que también se han avanzados sus posibles precios, que como os podéis imaginar no serán accesibles, sobre todo si llega a Europa. El modelo de 8GB+256GB tendrá un precio de partida de 849 euros al cambio.

Mientras que las versiones de 12GB de memoria RAM y 256GB y 512GB tendrán un precio de 919 euros al cambio y de 959 euros al cambio respectivamente. Por último, el modelo mejor equipado, el de 16GB de memoria RAM y 512GB de almacenamiento interno contará con un precio de 1029 euros al cambio. Unos precios que de ser así en Europa serían bastante atractivos. Pero no los esperamos así ni mucho menos en España, donde lo normal es que su precio partiera, o se ofreciera por 1199 euros si es solo un modelo el que se lanza en nuestro país. Veremos si finalmente se presenta este 20 de mayo o hay que esperar algo más.