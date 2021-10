El Xiaomi 12 nos muestra su mejor cara con un nuevo diseño

Xiaomi terminará este 2021 como lo hizo con 2020, con el lanzamiento de su móvil de alta gama, entonces fue el Xiaomi Mi 11 y ahora es el Xiaomi 12, ya que como sabéis el nuevo “Branding” de la marca se ha deshecho del Mi para siempre. Por tanto, esperamos para los últimos días de este año al nuevo Xiaomi 12, un teléfono que sin duda destacará por muchas cosas, entre otras también su diseño. Y es que este ahora se ha dejado ver en varias imágenes creadas por un medio acostumbrado a recrear distintos dispositivos antes de que estos lleguen al mercado.

Un nuevo diseño, con líneas más clásicas

Sin duda no van a pasar desapercibidas estas nuevas imágenes que han compartido desde Lets Go Digital, un medio acostumbrado a mostrarnos antes de tiempo cómo será el diseño de un determinado teléfono, ya que crean sus propios modelos 3D basados en los rumores que se han ido desvelando a lo largo de los meses. Y han hecho lo propio con el Xiaomi 12, un teléfono que desde luego va a destacar en cada uno de sus aspectos. Y el diseño será uno de ellos, porque como podéis observar, el aspecto de este teléfono será muy diferente del que conocimos en las últimas generaciones, donde el diseño era más recto y cuadrado.

Con estas imágenes, nos da la sensación de que Xiaomi quiere cambiar el lenguaje visual por otro que nos suena bastante, ya que vuelve a las líneas redondeadas y los óvalos. En ellas podemos comprobar que el módulo de cámara, el aspecto que más nos suele decir sobre el diseño de un teléfono, se mueve a la parte central de la trasera del teléfono. Y lo hace para colocar los sensores en disposición vertical dentro de una “pastilla” ovalada de grandes dimensiones. De hecho, puede ser tan grande como la de los Huawei P50 Pro, pero en este caso en el centro del teléfono. En su interior podemos ver un sensor principal, acompañado de un secundario más pequeño, y un sensor periscopio, tal y como se puede apreciar por su aspecto.

En la parte inferior podemos ver un altavoz, junto a un conector USB tipo C, así como lo que parece un conector minijack para los auriculares. El logotipo de Xiaomi con su nueva tipografía también se puede ver dispuesto en vertical en la esquina inferior. No podemos ver la parte delantera, donde quizás podría existir una cámara invisible, oculta bajo la pantalla como ya hemos visto en algún modelo reciente de la marca. Unas imágenes que de convertirse en realidad nos detallan un diseño de este Xiaomi 12 muy diferente a sus predecesores, y que sin duda podría marcar un antes y un después en la gama alta de Xiaomi. No obstante, aunque quedan solo dos meses para su presentación, no es descartable un diseño diferente, más similar a lo que conocemos actualmente, y no con este golpe de timón tan pronunciado. Saldremos de dudas a finales del mes de diciembre.