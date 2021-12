¿WhatsApp no funciona en tu iPhone? No estás solo

La verdad es que no hay día que no hablemos de WhatsApp, a veces incluso por partida doble, pero es que se trata de una app que nos une a todos, sencillamente porque todos la utilizamos a diario para comunicarnos con otras personas, cercanas o lejanas, y no porque sea mejor ni peor, sino porque es la que casi todos nos hemos instalado. Por eso cada fallo tiene una gran repercusión. Es el caso que viven ahora los usuarios de la app de mensajería con los iPhone. Y es que muchos usuarios de la app de mensajería están sufriendo verdaderos problemas para poder utilizarla normalmente en sus iPhone.

¿Qué está pasando?

Pues bien, no son pocos los usuarios de WhatsApp que han compartido recientemente en sus redes sociales vídeos donde muestran que, al intentar abrir WhatsApp, este se cierra repentinamente, sin que puedan llegar a utilizarla normalmente. De hecho, antes de que aparezca la primera pantalla de la aplicación, esta se cierra por completo. En los vídeos podemos ver cómo tras pulsar el icono de la app se muestra la animación de que esta se está abriendo, pero no ocurre finalmente, y se vuelve de nuevo a la pantalla de inicio del teléfono.

De momento parece ser que la mayoría de usuarios que reportan problemas están utilizando la versión 15.2 de iOS, aunque no parecen completamente exclusivos de esta versión la inestabilidad que han denunciado los usuarios de la aplicación. Y no solo es la versión estándar de WhatsApp, sino también la de negocios, la que utilizan las empresas para poder vender las que están dando estos problemas de inestabilidad, que al final están haciendo imposible utilizar la aplicación. Lo peor de todo es que a día de hoy no hay un reconocimiento oficial por parte de WhatsApp, y por tanto tampoco hay una solución a la vista por parte de la aplicación.

Todo apunta a que el problema en este caso reside en la propia aplicación y esta actualización, que por alguna razón están “rotas” y no ofrecen la estabilidad necesaria y esperada en uno de estos casos. No será la primera vez ni la última que veamos problemas de este tipo en aplicaciones como estas, que, con tantas actualizaciones, incluso semanales, siempre pueden desajustar algo y que no todo funcione como era de esperar. Esta misma semana hemos conocido también otros problemas para la aplicación, relacionados con una vulnerabilidad, que permitiría a los hackers hacerse con el control de un teléfono con un simple mensaje multimedia en la aplicación.

De momento no hay solución para estos problemas, por lo que lo único que puede ser efectivo para evitar estos problemas es desinstalar la aplicación e instalar una versión anterior. Pero este es un problema añadido en iOS, donde no es tan sencillo poder hacerlo, sencillamente porque no podemos instalar nada más allá de la App Store, que, a diferencia de Android, no permite la instalación de apps fuera de la tienda. Sea como fuere, ten paciencia si estás sufriendo estos problemas en tu iPhone.