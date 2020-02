Sin duda es una pregunta que se estarán haciendo muchos usuarios de móviles Huawei, si sus teléfonos volverán a contar alguna vez con las apps y los servicios de Google. Como sabéis las consecuencias del veto de Estados Unidos a las empresas chinas ha despojado a los móviles de esta marca de las aplicaciones más populares en un teléfono con este sistema operativo. Ahora hemos conocido una sorprendente noticia que podría darnos pistas acerca de lo que podría pasar en el corto o medio plazo en la relación entre Google y Huawei, que se ha visto forzada a romperse por las imposiciones del gobierno estadounidense.

Google quiere volver con Huawei

Vamos camino de un año de vigencia del veto, desde que el pasado mes de mayo estallara una de las noticias del año, que aseguraba que Huawei no podría volver a integrar en sus móviles las apps y servicios de Google mientras no se resolvieran las asperezas comerciales entre Estados Unidos y China. En este tiempo hemos vivido todo tipo de situaciones alrededor de esta relación entre Google y Huawei. Partiendo de que estos últimos están buscando la manera de no depender de los de Mountain View, razón por la que están desarrollando un sistema operativo propio, HarmonyOS, que busca en el futuro convertirse en una especie de iOS con su propia tienda AppGallery repleta de aplicaciones.

Móvil de Huawei | Huawei

De hecho hace unas semanas conocíamos las declaraciones de un responsable de la firma china, durante una conferencia en centro Europa, donde aseguraba que Huawei no volvería con Google incluso después de un hipotético fin del veto. Estas palabras lógicamente no han gustado a Google, que está viendo como por las asperezas entre los gobiernos la empresa norteamericana podría quedarse sin una gran parte del pastel del mercado. Hay que recordar que Huawei vende cientos de millones de móviles todos los años, siendo el segundo fabricante más importante del planeta.

Pues bien, con estos antecedentes no nos extrañan las informaciones que hemos conocido hoy, y que apuntan a que Google estaría intentando volver a hacer negocios con Huawei. Ahora las informaciones que hemos conocido del medio alemán Finanzen apuntan a que Google habría pedido permiso a la Casa Blanca para hacer de nuevo negocios con Huawei. Aunque en ellas no se especifica qué tipo de negocios implicaría este permiso. Entendemos que los que tendrían que ver con el soporte de los teléfonos de Huawei y lógicamente en las apps y servicios de Google en sus móviles.

Una decisión que tiene todo el sentido por parte de Google, y que de ser cierta podría demostrar que el gobierno norteamericano podría conseguir en este aspecto el resultado contrario al planeado. Porque con una Huawei independiente de Google, la empresa norteamericana podría perder una porción bastante grande de su cuota de mercado e ingresos. Y lo que es peor, podría llevar a otros a seguir el mismo camino, como hemos visto en la alianza de las principales empresas chinas para crear una tienda de apps alternativa a Google Play con apps Android.