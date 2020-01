En los últimos días hemos vuelto a hablar del veto de Estados Unidos a Huawei, ya que en el despliegue del 5G, lejos de los deseos de los estadounidenses, tanto el Reino Unido como la Unión Europea van a permitir a Huawei participar en el despliegue de las redes 5G, aunque con limitaciones. Esto supone una relajación de los sucesivos vetos que la firma china ha vivido en los últimos meses en diferentes sectores. Como en el caso de los smartphones, donde ese veto ha impedido que los últimos móviles de la firma china puedan seguir contando con los servicios y apps de Google. Muchos esperan que cuando acabe el veto, que acabará, podremos volver a disfrutar de estas apps y servicios en los móviles de la firma china. Pero nada más lejos de la realidad.

Huawei no quiere volver a depender de Google

Parece ser que la conclusión de este veto no va a alterar los planes de Huawei de convertirse en una empresa que no dependa para nada de Estados Unidos y sus empresas. Al menos eso es lo que ha asegurado el ejecutivo de Huawei Fred Wangfei durante un evento en Viena. En esta ocasión ha asegurado que la intención de la firma china es la de no depender de Estados Unidos incluso después de que este veto termine por parte de la Administración Trump o la que venga tras los comicios de finales de este año. Por tanto parece tomada la decisión de seguir adelante con su ecosistema propio de aplicaciones y servicios.

Huawei Nova 6 | Huawei

Sabemos que HarmonyOS es el sistema operativo basado en Android que contaría con sus propios servicios y apps alternativos a Google, y aunque aún está verde, confían en que dentro de poco este podría ser completamente funciona, como por ejemplo lo es iOS en los móviles de Apple. Hace unas semanas precisamente se conocía que los Huawei Mobile Services estaban prácticamente a punto para empezar a poder ofrecer a los usuarios sin las apps y servicios de Google una alternativa sólida al sistema operativo Android original. Así que de esta manera Huawei muestra su determinación a no tener que volver a depender de las empresas estadounidenses en el desarrollo de sus dispositivos.

Huawei Y9s | Huawei Y9s

Por tanto es de esperar que en los próximos meses veamos a Huawei seguir con el desarrollo de HarmonyOS hasta que este se convierta en un sistema operativo capaz de suplir las necesidades de los usuarios, sobre todo con una gran tienda de aplicaciones, y las apps necesarias para sustituir a los servicios de Google. Puede ocurrir que en el futuro a medio plazo, con el veto cancelado, las apps de Google puedan convivir en los móviles de Huawei como cualquier otra app presente en las tiendas móviles. No sería nada descabellado pensar que el futuro nos depare un sistema operativo HarmonyOS en el que también podamos disfrutar del software de Google. Lo que parece seguro es que sus móviles no volverán a depender de Google, algo que a los de Mountain View seguro que no les hace ninguna gracia, porque supone perder una presencia anual en más de 200 millones de móviles en todo el planeta.