Será casi con toda probabilidad cuando Xiaomi presente su nuevo tope de gama durante el MWC de Barcelona, la feria de telefonía principalmente que llega a finales de febrero. Será el Xiaomi Mi 10, y llevamos unas semanas conociendo varias características que se han filtrado, y tenemos también alguna idea acerca de cuál va a ser el diseño del terminal, que no va a ser algo extravagante. Nuevas imágenes nos estarían mostrando el aspecto real del Xiaomi Mi 10, un teléfono que en esencia sería bastante similar a su predecesor, con un gran cambio en su pantalla, eso sí.

Las imágenes se han filtrado en Instagram, mostrando dos imágenes reales en las que podemos ver tanto la parte delantera como trasera de este terminal. Mientras que en la parte posterior vemos una cámara de fotos con cuatro sensores, por los tres que tenía su predecesor, es en la parte delantera donde vemos más cambios. Porque se elimina el notch con forma de gota de agua con el que contaba el Xiaomi Mi 9. Y se pasa a una pantalla sin bordes, en la que se encuentra una cámara de fotos perforada, en la esquina superior. Algo que sin duda le da un aspecto mucho más fresco al teléfono, y que permite aumentar el tamaño de la pantalla aunque el tamaño del teléfono sea el mismo o incluso inferior.

