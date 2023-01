La variante 4G del Samsung Galaxy A14 se filtra al completo

A comienzos de este mismo mes de enero conocíamos al nuevo Samsung Galaxy A14 en su versión 5G, como sabéis en los últimos años se han hecho habituales este tipo de distinciones entre los móviles, de los que cuentan con 5G de los que no, con configuraciones en muchos casos bastante diferentes entre sí. Es el caso de este modelo, que ahora estaría cerca de lanzar su nueva variante, la de conectividad 4G, en Europa. Ahora uno de los medios más certero a la hora de filtrar detalles de nuevos smartphones ha desvelado detalles interesantes sobre este nuevo modelo, dándonos una vista general de lo que nos puede ofrecer.

Todo lo que nos ofrecerá

Ha sido gracias a Winfuture como hemos conocido todos los detalles de esta variante 4G del Samsung Galaxy A14. Como se puede apreciar en las imágenes, el diseño es prácticamente el mismo del modelo 5G, de hecho no apreciamos diferencias relevantes entre ambos modelos, y podríamos decir que son iguales. La principal diferencia la encontraríamos en el interior del terminal, concretamente en su procesador, que sería muy diferente del que conocemos en el actual modelo. Y es que este modelo contará con el procesador MediaTek Helio G80 de ocho núcleos, que como os podéis imaginar no cuenta con conectividad 5G, sino 4G en exclusiva.

Samsung Galaxy A14 | Samsung

También han desvelado el resto de características de este teléfono. Que básicamente serán bastante similares a las del modelo 5G. Contando con una pantalla de 6.6 pulgadas con tecnología LCD, así como resolución Full HD+ y una tasa de refresco tradicional de 60Hz. Respeto de la cámara de fotos, esta es triple, y tiene un sensor principal de 50 megapíxeles, al que acompaña otro de 5 megapíxeles ultra gran angular. Y por último tiene un sensor adicional de 2 megapíxeles macro. Por tanto, habría una mejora respecto del modelo 5G, ya que este no tiene un sensor ultra gran angular que el 4G si tiene.

La batería de este modelo es de 500mAh, y no se sabe nada acerca de la carga rápida con la que cuenta, que imaginamos se moverá entre los 15W y 25W cuando hablamos de Samsung. Cuenta con un conector USB tipo C, altavoces estéreo compatibles con Dolby Atmos, así como conector minijack para auriculares. También tendrá NFC para hacer pagos en establecimientos o Bluetooth 5.2. Llegaría con Android 13 como sistema operativo, bajo la capa de personalización One UI 5.1. Desde este medio fechan su lanzamiento en el este de Europa para finales de marzo, y probablemente algo más tarde en países de Europa occidental, como España.

El precio con el que se pondría a la venta sería de unos 200 euros, por lo que sin duda será uno de los modelos más baratos de la marca coreana. No nos deberían extrañar estas diferencias entre estos modelos, ya que todavía hay muchos usuarios que prefieren optar por móviles 4G a pesar de que cada vez hay más redes 5G disponibles. No en vano estos modelos son más asequibles que los que ofrecen 5G, y la funcionalidad es prácticamente la misma.