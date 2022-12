¿Usar el móvil durante una tormenta eléctrica? Xiaomi nos despeja la incógnita

Durante años llevamos escuchando que no es buena idea utilizar un teléfono móvil durante una tormenta. Lógicamente cuando estamos en plena tormenta con aparato eléctrico lo mejor es tomar precauciones y ser cautos en nuestros movimientos. Pero muchos se preguntan si es algo que también debamos extender al hecho de utilizar el smartphone, ya que se da por hecho que el teléfono podría sufrir daños durante una de estas tormentas, sobre todo con algún tipo de descarga. Para acabar con estos mitos Xiaomi ha compartido un vídeo donde intenta dar un poco de claridad a este asunto.

Un vídeo esclarecedor

Lo que ha hecho Xiaomi es coloca a uno de sus teléfonos junto a una de las bobinas inventadas por Nikola Tesla, para probar que estas no tienen por qué afectar nada en el funcionamiento del smartphone. Y desde luego según lo que se puede apreciar en el vídeo, todo parece indicar que es así, y que es posible usar el teléfono incluso mientras le atraviesa toda esa actividad. En el vídeo se comprueba como el smartphone es capaz de hacer una llamada mientras una descarga de electricidad lo recorre. Lógicamente esto representaría el aspecto más extremo de este mito.

Ya que como es evidente aquí el último problema sería que el teléfono aguantara la descarga eléctrica, porque seguramente la llamada seguiría adelante mientras nosotros estaríamos ya emprendiendo nuestro viaje al más allá tras una de estas descargas. Pero lo que viene a demostrar Xiaomi en este caso es que incluso en los casos más extremos el teléfono sigue funcionando perfectamente, lo que confirma que, en un caso cotidiano, en el que estamos en casa y hay fuera una tormenta eléctrica, se puede seguir utilizando el teléfono igualmente, sin el menor problema.

El teléfono elegido para recibir la descarga ha sido un Xiaomi 12S, uno de los teléfonos más recientes de la marca. También podemos ver cómo se reproduce un vídeo mientras el rayo atraviesa el teléfono, por lo que es evidente que el terminal se comporta perfectamente ante la posibilidad de caída de un rayo. Como es lógico, esto es algo que debemos asumir siempre con precaución, y que demuestra que el teléfono no sufre daños con este tipo de situaciones y ante la caída de un rayo.

Pero lo que sí os pedimos desde luego es que, en el caso de vernos envueltos en una situación de tormenta eléctrica severa, seáis siempre cautos e intentemos evitar todo contacto con lo eléctrico y por supuesto alejarse todo lo posible de la zona más peligrosa. En cualquier caso, lo que esto demuestra es que, en el caso de alguna emergencia, es perfectamente posible hacer una llamada de teléfono aunque estemos rodeados de aparato eléctrico. Porque otra cosa no lo sabemos, pero el teléfono seguro que no va a sufrir daño alguno por muy virulenta que sea la tormenta. Xiaomi lleva unas semanas cazando mitos con diferentes vídeos, que desde luego son de agradecer para los usuarios móviles, no solo de su marca.