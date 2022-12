Uno de los mejores móviles Samsung de gama media no tendrá sucesor

La gama media de móviles ha sido siempre una de las más importantes para Samsung, y entre todos ellos han destacado siempre los modelos A7X, que han representado lo más avanzado dentro de esta gama de Samsung. Ahora conocemos que esta gama podría haber llegado a su fin, y no recibir más modelos en el futuro, algo que, visto la actual gama de teléfonos de los coreanos, no sería de extrañar. Vamos a conocer la situación de este modelo y si definitivamente no tendrá un sucesor como tal, o será un sucedáneo.

¿Qué pasa con este modelo?

Según la sin informaciones que vienen de Asia, Samsung habría decidido acabar con los Samsung Galaxy A74, que sería el siguiente modelo de esta gama en llegar al mercado. Eso sí, su modelo inferior, el Samsung Galaxy A54 sí que estaría planeado, por lo que esta gama, que por cierto es la más vendida de la marca, seguiría estando disponible en el mercado con una nueva generación. Ahora con estas informaciones muchos le dan sentido a una situación que era cuando menos extraña alrededor del A74, ya que a estas alturas no habíamos conocido ninguna filtración acerca de este nuevo modelo, lo que hacía presagiar que algo estaba pasando con este modelo, hasta el punto de no existir finalmente.

Ahora bien, no terminamos de entender el movimiento de Samsung si tenemos en cuenta que también se especula con que ha acabado con los modelos FE de su gama alta. No habría por tanto un Samsung Galaxy S23 FE, un modelo que se ubicaba justo por encima del A74. Esto quiere decir que de hacerse realidad estas previsiones, entre el Samsung Galaxy A54, con un precio de alrededor de 400 euros, y el Samsung Galaxy S23, con un coste de alrededor de 850 euros, no habrá un modelo que se pueda ofrecer a un precio intermedio, lo que dejaría una gran brecha dentro de esta gama media de los coreanos.

Samsung Galaxy A73 5G | Samsung

Esto invita a pensar que Samsung pueda tener algún modelo en desarrollo o una nueva gama media premium en camino, porque desde luego sin estos dos modelos quedaría un gran vacío dentro de la gama del mayor fabricante de móviles del mundo. A no ser que tengamos un nuevo S23, con una orientación más Lite, o similar al FE con una denominación diferente que pueda llenar ese hueco. Los nuevos S23 se presentarán el próximo mes de febrero, las últimas informaciones apuntan al 1 o 2 de ese mes, y por tanto podríamos conocer novedades entonces sobre esta gama media. Recordemos que los Galaxy A7X se diferenciaban de los A5X sobre todo en su cámara de fotos, que era la mejor que podíamos tener por parte de Samsung fuera de su gama alta. Lamentablemente ya no será así, habrá que esperar a nuevas informaciones para hacerse una idea de lo que está por venir por parte de este fabricante.