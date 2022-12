El primer portátil con pantalla plegable de Samsung no será tan caro como esperábamos

Hablar de que un ordenador portátil es plegable es de Perogrullo, porque efectivamente el factor de forma de estos ordenadores siempre ha sido plegable. Pero en este caso hablamos de ordenadores portátiles con pantallas plegables, que se doblan literalmente, como los smartphones de Samsung. Y en eso es en lo que está trabajando la firma coreana, de la que ahora conocemos más detalles acerca de su portátil plegables. No va a ser ni mucho menos el primero de mercado, porque en este segmento se le han adelantado otros, como Lenovo a Asus, pero parece que sí que podría ser especialmente competitivo frente a ellos.

Nuevos detalles de este portátil

Sin duda es uno de los mercados donde más pueden crecer las pantallas plegables, ya que es especialmente propicio el factor de forma de estas pantallas para lo que solemos hacer con uno de estos paneles. Su relación de aspecto es similar a la de un Fold, pero lógicamente en un tamaño mucho más grande, y desde hace meses hay certezas, confirmadas incluso por Samsung, de que están preparando este portátil. Ahora sabemos que el lanzamiento de su primer portátil de pantalla plegable se retrasará hasta el próximo año, el 2023.

Samsung plegable | Agencias

Este contaría con una pantalla de 17,3 pulgadas, quedándose en unas 13,3 pulgadas cuando está plegada. Por tanto, sería una pantalla bastante portable que luego nos daría muchas más posibilidades al desplegarla. Una pantalla que cuenta con tecnología OLED, por lo que no solo disfrutaríamos de un factor de forma novedoso, sino también de la mejor tecnología posible en una pantalla, con negros puros y colores mucho más vívidos. Pero ahora conocemos un detalle que cuando menos nos sorprende. Y es que este ordenador podría ser de los más económicos que hayamos conocido en su segmento.

De hecho, se especula que por la gran experiencia de Samsung en este mercado, y su tecnología más avanzada, podría ofrecer un precio más ajustado para su pantalla, y por tanto ser más barato que las alternativas de Lenovo o Asus cuando se lance. Esto significaría que el nuevo portátil podría tener un precio inferior a los 2499 dólares, que es el coste que tiene actualmente la alternativa de Lenovo en el mercado. Por lo tanto, estaríamos ante un ordenador portátil que podría ser especialmente atractivo por parte de Samsung en muchos aspectos.

Primero porque es la marca más familiarizada con el mercado de las pantallas plegables, y por tanto es de esperar que use toda esa experiencia en crear la mejor experiencia posible en un portátil, no solo a nivel de hardware, sino también de software. En este aspecto Samsung tiene la mejor capa personalizada para plegables del mercado, cuando hablamos de smartphones, y es de esperar que así lo sea también cuando se lance un portátil, aunque sea funcionando con Windows. El liderazgo de Samsung en este mercado, el de las pantallas OLED, sigue siendo incontestable, y va a serlo aún más durante el próximo año. En el horizonte hay también un MacBook plegable por parte de Apple, pero no se espera que llegue pronto, como ya es norma en la maca californiana, llegará bastante tarde, seguramente ya para 2025.