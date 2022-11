Trucos útiles para cargar el smartphone más rápido

Las baterías de nuestros dispositivos cada vez tienen una mayor autonomía y son mucho más eficientes. Y aunque muchos de estos disponen de carga rápida para reducir los tiempos de recarga, no está de más seguir una serie de recomendaciones para que estas se carguen mucho más rápido, te contamos cómo:

Carga más rápido tu móvil con estos ajustes

Atrás quedaron los tiempos en los que cargar la batería del móvil por completo podría tardar hasta ocho horas. Los materiales con los que se fabrican han cambiado y ahora permite cargar baterías con una mayor capacidad en un tiempo mucho más reducido. Los sistemas de carga rápida que incluyen algunos fabricantes también ayudan a reducir estos y optimizar el proceso de carga. Pero si además queremos que estos tiempos se acorten, podemos llevar a cabo una serie de acciones con las que tardaremos menos en cargar la batería.

Una de las formas de ahorrar batería pero que nos dejará incomunicado es activar el modo avión. Con esto se desactivan todos los procesos y se desconecta de la red telefónica. Del mismo modo, al no llevar a cabo dichos procesos se ralentiza el gasto de batería. Por lo que se completa antes la carga. Por lo que si tienes prisa en recargar la batería y no te importa estar un rato desconectado puedes activar el modo avión. Eso sí, después debemos acordamos de desactivarlo de nuevo, pues si no, no recibiremos ninguna comunicación, ya sean llamadas, mensajes o notificaciones de ningún tipo.

Otra forma de cargar la batería en el menor tiempo posible es apagándolo por completo, de esta forma el gasto de batería es mínimo por lo que no estaremos utilizando parte de la energía para llevar a cabo ningún proceso. Al igual que el método anterior, este tiene una desventaja, como es obvio no podremos hacer uso de este y no recibiremos ninguna comunicación. Por lo que, es ideal si podemos prescindir de su uso durante el tiempo que dura la carga.

Si no queremos prescindir del uso de este, siempre podemos restringir su uso. Cuando estamos utilizando nuestro móvil para jugar, navegar en redes sociales o viendo vídeos este suele hacer un alto gasto de energía. Además de sobrecalentar nuestro teléfono o por su gran exigencia, utilizar el móvil mientras se carga le resta velocidad a la carga y a largo plazo esto puede dañar la batería, ralentizando aún más el proceso de carga.

Otro truco para optimizar el llenado de nuestras baterías es especificar el tipo de conexión a la hora de conectar el USB. Esto sobre todo nos ayuda en el caso de realizar la carga a través de otros dispositivos. Es habitual usar las conexiones USB de nuestro ordenador para conectar nuestro teléfono móvil para cargarlo. Para comprobar si la función de carga está activa en el USB debemos ir a la configuración> dispositivos conectados> preferencias del USB. Por último, comprobamos que “cargar dispositivo conectado” está habilitada.

Aunque la opción más recomendable si queremos reducir el tiempo de carga es usar un enchufe de pared. Estas son mucho más rápidas que los enchufes a otros dispositivos o cuando lo cargamos en el coche.

