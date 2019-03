El truco para mover el cursor del móvil sin hacerte un lío con los dedos

El cursor del móvil puede ser un verdadero dolor de cabeza. ¿Cuántas veces has tratado de seleccionar una palabra concreta y terminas dedicándole más de un minuto a esta tarea aparentemente tan sencilla? Sin embargo, existen diferentes trucos que podemos usar tanto en iOS como en Android para terminar con esta extraña guerra y te los mostramos en este tutorial en vídeo de TecnoXplora.

En iOS el truco consiste simplemente en utilizar una funcionalidad sencillísima pero poco conocida del teclado del iPhone. Sólo tendrás que presionar un único botón desde el cual podrás ubicar el puntero donde desees. Una vez hecho esto, mueve el cursor como si fuese un ratón. ¿Fácil verdad?

En Android es un poco más difícil. Lo primero que has de hacer es utilizar el Gboard, el teclado oficial de Google, en tu smartphone. Si ya lo usas debes comprobar si esta actualizado, y si aun no lo has descargado, puedes encontrarlo en Google Play.

Una vez instalado comprueba que se ha puesto como predefinido en las opciones del teclado de tu sistema operativo. Ahora tan solo debes pulsar en el logo del teclado y seleccionar la herramienta que te indicamos en el tutorial en vídeo. Aquí podemos navegar con el cursor por el texto, así como seleccionarlo, cortarlo o pegarlo.

¿A qué esperas para probar estos trucos y descubrir por ti mismo su efectividad?

