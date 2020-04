Con la crisis del coronavirus se han disparado las amenazas cibernéticas sobre nuestros dispositivos. Mandos del Cuerpo Nacional de Policía, o Guardia Civil, vienen en las últimas semanas alertando sobre todo tipo de estafas, cuando no intentos de phising, a cuenta de ofertas, chollos, promociones y herramientas que ayudan a combatir el Covid-19. Así que, con este estado de agitación en el entorno hacker, ¿qué podemos hacer?

Existe una alternativa que es la de mantenernos alerta y respetar todos esos consejos que los expertos nos ofrecen siempre que se producen estos problemas. Ya sabéis, no hacer caso de emails con remitentes sospechosos o que nos pidan información que no hemos solicitado y, sobre todo, NUNCA dar nuestros datos personales ni bancarios en ninguna web que no sean las oficiales de nuestros servicios habituales, ya sean bancos, tiendas online o plataformas de cualquier tipo.

Pero claro, andar alerta todos los días, a todas horas y durante todos los minutos termina por agotarnos y no nos deja margen para fallar. Un solo descuido y podemos terminar con nuestro móvil Android invadido de ese malware que busca monitorizar lo que hacemos, lo que incluye nuestra actividad bancaria a través de las apps oficiales y, por supuesto, los datos, documentos, fotos, vídeos y cualquier acceso a nubes.

Vamos a poner coto a las amenazas

Con todo lo anterior, lo mejor es poner esa seguridad de nuestros smartphones en manos de programas capaces de detectar todas las amenazas que nos acechan a diario. Estas herramientas verifican cada APK que instalamos, cada conexión que hacemos y cada archivo que descargamos, buscando patrones reconocidos de amenazas que no siempre son nuevas. En la mayoría de los casos, los hackers recurren a amenazas que ya han probado su eficacia en el pasado, por lo que contar con el apoyo de un antivirus es fundamental para mantenerlas a raya.

Evita que el malware llegue a tu móvil Android | Tecnoxplora

En Android hay muchas soluciones pero os vamos a recomendar tres. Todas ellas, con suscripciones de pago que, ya os avanzamos, merece la pena tener activas para que la cobertura sea permanente y con actualizaciones periódicas que se renuevan con cada amenaza que se detecta. Es, por decirlo gráficamente, un pequeño seguro de vida que nos cubre en caso de que cometamos el más mínimo error en nuestras costumbres de seguridad.

Esas tres apps son, Bitdefender Mobile Security, Avast Mobile Security Ultimate y Kaspersky Mobile Antivirus. En todos los casos tenemos funciones de detección y limpieza de amenazas, bloqueadores de phising y ransomware, cartera de contraseñas, análisis en tiempo real e incluso unas útiles VPN, por si queremos guardar todavía más nuestra privacidad mientras navegamos. Las versiones gratis traen algunas de estas funciones completamente abiertas, pero para tener un escudo de protección realmente seguro, será necesario disponer de algunas de las suscripciones Premium que ofrecen.

Las de Avast nos saldrá por unos 24 euros al año, Kaspersky lo tendremos por apenas 10,95 y Bitdefender por 35. Una inversión que, en algunos casos nos podría parecer excesiva pero que traducida en seguridad respecto del malware, lo mismo, sale hasta barato.