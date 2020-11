Traduce al instante webs de Safari en tu iPhone gracias a iOS 14

Todos conocemos en profundidad cómo funciona Google y su navegador Chrome, que podemos configurar para que al entrar en una página diseñada en un idioma que no conocemos, active de forma automática una traducción al español. Es el caso de webs en las que no vamos a entender prácticamente nada, como son las chinas, japonesas, rusas, etc. y que necesitan de un pequeño empujón para que, al menos, tengamos una ligera idea de por dónde van los tiros. Ahora bien, si quieres hacer algo parecido con tu navegador por defecto en iPhone, ¿cómo lo harías?

Eso es precisamente lo que ha cambiado en los últimos dos meses, tras la llegada de iOS 14 al ecosistema de los smartphones de Apple, que no solo han introducido una aplicación específica para realizar traducciones de text, o de voz, cuando necesitamos comunicarnos con alguien de forma fiable, sino que una pequeña parte de esa herramienta ha ido a parar a Safari. Así que por primera vez en la historia del browser de los de Cupertino, tendremos la posibilidad de visitar páginas de otros países en los casos de aquellas lenguas que nos sean completamente desconocidas.

¿Cómo traducir páginas web rápidamente?

Tras la llegada de iOS 14 seguro que habéis visto, al navegar por páginas extranjeras, cómo os aparece en la barra de direcciones una llamada de atención que se mantenía unos segundos a la vista y que viene a indicarnos que existe una "Traducción disponible", como la que podéis ver justo en las capturas que tenéis debajo. Esa frase, más la aparición de un icono en la parte izquierda, vienen a señalarnos que es posible contar con una versión adaptada a nuestro idioma prácticamente al instante. Así que vamos a hacerlo.

Traducción de páginas en Safari de forma rápida. | Tecnoxplora

Cuando Safari nos haga esa indicación, viene a decirnos que justo en la zona del icono de traducción podemos tocar para ir a esa nueva función. Así que lo hacemos. Pulsamos sobre el identificador de la traducción y se desplegará un nuevo menú que es al que habitualmente vais para solicitarle al iPhone la versión de escritorio de una página web, o para aquellos casos en los que está disponible iniciar la llamada "vista del lector" (elimina el diseño de la web y deja solo el texto y las imágenes).

Por último tocamos sobre la función de "Traducir al Español" para que, al quitarse la ventana, veamos cómo todo lo que antes nos parecía estar escrito en chino (figuradamente hablando) ahora sí sepamos qué es lo que nos dice. Esto, para artículos de opinión de ciertos autores o grandes reportajes es una pequeña maravilla porque elimina de raíz cualquier barrera por no conocer perfectamente un idioma.

En el caso de que queráis una traducción a otro idioma que no sea español, de momento no parece existir una función que lo permita, más allá de copiar y pegar el texto en la propia aplicación "Traducir" de iOS 14 ya que Safari toma como referencia de este dato el idioma en el que tenemos configurado el teléfono.