En las últimas semanas hemos conocido multitud de informaciones acerca del posible lanzamiento de hasta dos nuevos integrantes de la gama alta de Samsung. Estos serían tanto el Samsung Galaxy S10 Lite como el Samsung Galaxy Note 10 Lite. El lanzamiento de unos modelos Lite de los topes de gama de Samsung es algo completamente sin precedentes, y por esa razón existe cierto misterio acerca de lo que podrán suponer estos móviles para la gama de Samsung y hasta qué punto serán terminales que podamos ver a la venta en Europa. En esta ocasión vamos a intentar poner orden a todo lo que conocemos del terminal para hacernos una idea de cómo podría ser en el futuro.

Posibles características del Samsung Galaxy S10 Lite

Hay que partir de que todo apunta a que el lanzamiento de este terminal es inminente, y que podríamos tenerlo listo para llegar a las tiendas incluso en el mes de diciembre. Algo que por otro lado tiene mucho sentido, porque recordemos que en el mes de febrero o marzo se presentará el nuevo Samsung Galaxy S11, por lo que no tendría sentido lanzar un móvil de la anterior generación, aunque siga siendo potente, con el nuevo S11 en las tiendas. Así que es evidente que el lanzamiento podría producirse antes de que termine este año. De hecho se ha descubierto ya activa la página de soporte del SM-G770F/DS en la web francesa de Samsung, lo que nos da a entender que sí podríamos verlo en Europa.

Respecto de su ficha técnica, se espera que siga siendo un móvil muy potente. De hecho contaría con un procesador Snapdragon 855, el mismo que llevan los otros S10 en Estados Unidos, no sabemos si en Europa en cambio en cambio se optaría por el Exynos 9820. Este tendría una gran pantalla de 6,7 pulgadas, probablemente con resolución Full HD+. Llegaría con 8GB de memoria RAM, mientras que el almacenamiento interno podría ser de 128GB o 256GB. Respecto de la cámara de fotos, contaría con una de tres sensores, con uno de 48 megapíxeles, otro de 12 megapíxeles y otro de 5 megapíxeles.

Destacaría por una cámara selfie de gran resolución, más que la de sus compañeros de gama. De hecho tendría un tamaño de 32 megapíxeles, más del triple de las otras cámaras selfie de los S10. La batería tendría una gran capacidad, con 4500mAh, mientras que además sería compatible con carga ultra rápida de 45W, siendo uno de los móviles que más rápido se cargaría en el mercado. Se sobreentiende que el sistema operativo con el que llegaría al mercado sería Android 10.

En cuanto al diseño, no debería diferir mucho del Samsung Galaxy S10e, con una pantalla plana, sin bordes Edge, y quizás con la cámara frontal dentro de la pantalla, aunque no se descarta un notch en forma de gota de agua. En cualquier caso la clave será conocer el precio del terminal, alqo que todavía no ha trascendido, y que será lo que realmente ubicará este móvil en una zona de la gama u otra. Un misterioso móvil del que no acabamos de entender su lanzamiento existiendo el Samsung Galaxy S10e en el mercado desde la pasada primavera.