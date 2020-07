Todo lo que sabemos del Samsung Galaxy Z Fold 2 antes de su presentación

La próxima semana Samsung celebrará su evento “Unpacked” donde presentará varios dispositivos nuevos. La estrella del evento sin duda será el Samsung Galaxy Note 10 y sus diferentes variantes, también se esperan los nuevos auriculares Galaxy en forma de judía, e incluso la llegada de las nuevas tabletas de alta gama de la marca, las Galaxy Tab S7. Pero si hay un dispositivo que podría sorprendernos para bien ese es sin duda el nuevo Samsung Galaxy Z Fold 2, la segunda generación del primer móvil plegable de la firma coreana.

¿Qué sabemos de este nuevo plegable?

Este fue el primer móvil de pantalla flexible que llegó al mercado, y en su lanzamiento tuvo muchos problemas de fabricación, ya que las pantallas se rompían y arañaban con cierta facilidad por algunos defectos en el ensamblaje. Tras un retraso en su lanzamiento esos problemas se resolvieron. Y Samsung vuelve a la carga este año con un móvil de pantalla flexible que busca mejorar algunos aspectos que no terminaron de convencer a los usuarios del terminal. Un teléfono que tal y como se ha mostrado en algunas filtraciones contará con un diseño completamente distinto.

Este será más parecido al que veamos en el Samsung Galaxy Note 20 y toda su gama, con una cámara completamente rediseñada y sin notch en su interior. En sustitución habrá una cámara dentro de la pantalla, con un tamaño minúsculo que le sentará bastante bien. Un agujero que estará alineado con la parte derecha de la pantalla en la zona superior.

Mejor pantalla y rendimiento

Se espera que la pantalla de este teléfono no solo sea flexible, sino que además tenga una tasa de refresco de 120Hz, por lo que visualmente su mejora será enorme. Esta se espera que sea de 7.7 pulgadas, con resolución QHD+ y tecnología AMOLED, siendo sin duda una de las más avanzadas del mercado. Fuera se espera otra pantalla de gran tamaño, con 6.23 pulgadas, que no será AMOLED. Por tanto ambas pantallas serán más grandes que la de la primera generación. De hecho se espera que fuera ofrezca una pantalla de tamaño estándar en un teléfono para no echar nada de menos cuando está plegado.

Sobre el rendimiento es de esperar que cuente con el procesador Snapdragon 865+, de hecho su hermano de gama, el Galaxy Z Flip 5G ya cuenta con este, ha sido el primer móvil en estrenarlo. Sobre la cámara se espera que cuente con cuatro traseras, con sensores de 12 megapíxeles, 64 megapíxeles telefoto, 12 megapíxeles ultra gran angular y uno TOF de profundidad. Contará con dos baterías, una en cada cara, que unidas ofrecerán una capacidad de 4365mAh. Por último el precio será similar al de su predecesor, muy elevado. Y lo más normal es que supere los 2.000 euros en su versión básica. Podría contar también con una versión Thom Browne que pueda superar los 2.500 euros. Muchas novedades que deberíamos conocer de manera oficial la próxima semana en el evento “Unpacked” de Samsung, el segundo más importante del año para la marca.