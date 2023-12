¿Tienes alguno de estos iPhone? Te vas a quedar sin iOS 18

Este año 2024 será el de los iPhone 16, unos teléfonos que llegarán acompañados de iOS 18. No serán los únicos teléfonos en contar con el nuevo sistema operativo de Apple, porque como es habitual un gran número de modelos contarán con esta nueva versión. Pero será entonces cuando también otros muchos terminales no puedan actualizarse al nuevo iOS. Eso sí, este año serán tres modelos los que no puedan actualizarse a lo último de los de Cupertino, y ahora podemos hacernos una idea de qué modelos serán.

Los iPhone que no se actualizarán

Esto no es algo que haya confirmado Apple, pero solo hay que fijarse en los años anteriores y comprobar los modelos que se han ido actualizando con cada nueva versión, para hacernos una idea de cuáles perderán el soporte para las actualizaciones de iOS. Normalmente cada año se suman varios modelos a la lista de móviles no compatibles con la actual versión del sistema operativo, y es algo que les afecta básicamente por antigüedad, y no tanto porque no sea posible instalar en ellos el nuevo sistema operativo.

iPhone XS | Apple

Y este año el corte estará en todos aquellos móviles que se lanzaron hace ya seis años, porque como sabéis, este soporte de actualizaciones se suele extender durante unos cinco años, no más. Y por tanto serán los terminales de 2017 los que este año ya no reciban la nueva actualización, y por supuesto todos aquellos que los precedieron en su momento. En definitiva, estamos hablando de estos modelos:

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone SE de primera generación

iPhone 8

iPhone 8 Plus

Como veis, se trata de todos los iPhone que se lanzaron a lo largo de aquel año, que fue especialmente prolífico a la hora de lanzar nuevos terminales. Fue un año importante en la historia de Apple, porque fue el primero en el que se instaló el Face ID en sus teléfonos, y por entonces convivían dos versiones, el iPhone 8 con diseño tradicional y el iPhone X, que estrenaba la ceja en forma de notch en su pantalla, y se deshacía del Touch ID.

Pues bien, ahora serán esos móviles, y todos los anteriores, los que no contarán con una nueva versión del sistema operativo de Apple. Los nuevos iPhone 16 se presentarán el próximo mes de septiembre, y por supuesto lo harán con iOS 18, eso sí, habrá otro modelo antes, que contará con ese sistema operativo, pero unos meses después de lanzamiento. Se trata del iPhone SE 4, que se estrenaría en primavera, y que por tanto tendrá que llegar al mercado de momento con iOS 17.

Por tanto, si cuentas con un iPhone X, podrás seguir utilizando igualmente tu terminal, sin perder ninguna funcionalidad, pero evidentemente sin aumentarlas tampoco. Tampoco tiene que ser un drama, pero termina siendo muchas veces la excusa perfecta para dar el salto a un modelo más moderno. Un sistema operativo que seguirá siendo uno de los que ofrecen más soporte en el mercado a lo largo de los años.