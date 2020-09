¿Temes que capturen la pantalla de tu móvil en un descuido? Así puedes evitarlo

Las capturas de pantalla son una de las funciones básicas de cualquier dispositivo con pantalla, por supuesto en nuestros teléfonos. Ya sea pulsando los botones físicos del teléfono o con algún gesto rápido, hacer una captura de pantalla y compartirla puede llevarnos apenas unos segundos. Y lógicamente la amenaza está ahí, y es posible que algunas personas puedan aprovechar un descuido nuestro para poder hacer una captura de pantalla del teléfono y compartirla en otros medios y con otras personas por cualquier tipo de motivo, normalmente poco transparente. Pues bien, hay una forma de evitar que esto ocurra, ya que podemos controlar quién puede hacer o no capturas de pantalla en nuestro teléfono.

Restringe las capturas de pantalla

Si tienes eso miedo, a que alguien pueda hacer una captura de pantalla de tu teléfono móvil, esta es la solución para dejar de pensar en ello. Se trata de una app que es capaz de desactivar las capturas de pantalla en el teléfono. De esta forma, si alguien coge nuestro teléfono e intentar hacer una captura en cualquiera de las modalidades que os hemos escrito antes, verá un mensaje en la pantalla de que no es posible hacer la captura, como los que vemos en algunas apps que son sensibles a ellas, como por ejemplo las de organismos oficiales.

Activando y desactivando las capturas de pantalla | Hendrik Schiffer

Esto es algo que podemos conseguir gracias a una app llamada ScreenWings: Anti-Screenshot, que podemos encontrar en la Play Store, y que no puede tener un funcionamiento más sencillo que este. Ya que una vez que instalamos la app, solo tenemos que abrirla y pulsar sobre el mensaje que tenemos en la parte inferior de la pantalla “Device not secured”, porque cuando lo hagamos veremos otro mensaje de “Device secured” en color verde, que será la confirmación de que a partir de ese momento no será posible hacer capturas de pantalla en el teléfono. Una vez que lo hayamos hecho, no habrá forma alguna de hacer una captura salvo que volvamos a pulsar el botón y desactivemos esta app.

Algo a tener en cuenta

Este tipo de apps funcionan en segundo plano, por lo que siempre están ahí haciendo su “magia”, por tanto si cierras todas las apps activas, incluyendo esta, no servirá de nada haberla instalado, porque no evitará que se hagan las capturas de pantalla al no estar activa. Por lo tanto busca la forma de que tu teléfono pueda protegerla de un cierre inesperado que pueda resultar fatal al no estar protegidos realmente de que hagan una captura de pantalla de nuestro teléfono. Lo más probable es que no tengamos nunca este problema, o que tan siquiera tengamos que encararlo en nuestra vida, pero si sospechas de alguien, no lo dudes, esta herramienta es básica para evitar que sustraigan información de la pantalla de tu móvil, que a veces puede desvelar más cosas de las que nos gustarían.