Sorpresa con Apple: podría relanzar nuevas versiones del iPhone 14 con ¡USB Tipo C!

Es un secreto a voces que el próximo 13 de septiembre los iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max serán presentados junto al Apple Watch Series 9, y un nuevo Apple Watch Ultra. Y una de las novedades de la próxima generación de teléfonos de Apple será la llegada del esperado puerto USB Tipo C.

Hasta ahora, la firma con sede en Cupertino había utilizado siempre su propio conector Lightning, un sistema demasiado anticuado en comparación al USB Tipo C. Pero la firma de la manzana mordida no quería eliminar este elemento, por lo que hasta que la UE no ha obligado al fabricante a incorporar este elemento, Apple se ha negado en rotundo.

Apple podría lanzar un iPhone 14 Series con puerto USB Tipo C

Pero traemos buenas noticias. Principalmente, porque Apple podría presentar nuevas versiones del iPhone 14 Series con este elemento. O esto es lo que se desprende de la última publicación de Twitter de uno de los filtradores de Apple con mayor bagaje.

Hablamos de un desarrollador que ha encontrado referencias en tvOS 17 beta 6 a un iPhone muy enigmático. En las diferentes betas que han ido apareciendo, veíamos referencias al iPhone 14, como es habitual. Pero en este caso, hay referencia a un iPhone 14 y iPhone 14 Plus diferente. Y todo apunta a que el próximo 12 de septiembre Apple también presentará nuevas versiones del iPhone 14 con puerto USB Tipo C.

Los modelos en cuestión que han aparecido son iPhone14,1 y iPhone14,9. Hablamos de dos nomenclaturas completamente nuevas y que da a entender de que Apple lanzará versiones del iPhone 14 y iPhone 4 Plus con puerto USB Tipo C, por lo que es lógico que también lo hagan con el iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max.

Esto tiene que ver, evidentemente, con la nueva normativa de la UE, que obliga a Apple a vender modelos con este conector. Pero podemos entender que podría ser para el iPhone 13 y iPhone 14, en vez del modelo Plus.

De momento no son más que especulaciones, por lo que de momento vamos a tener que esperar las poco más de tres semanas que quedan hasta que Apple realice la presentación oficial de los iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max, junto al Apple Watch Series 9, y un nuevo Apple Watch Ultra, para ver con qué nos sorprenden.