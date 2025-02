Los smartphones delgados están de moda, y este es un gran ejemplo

El MWC 2025 de Barcelona está a la vuelta de la esquina, y eso quiere decir que durante los próximos días no solo vamos a conocer nuevos móviles, sino también sorprendentes conceptos que nos mostrarán el futuro del sector. Si hace unas horas os contábamos que la marca Infinix había mostrado un sorprendente modelo Trifold vertical, en este caso hablamos de un modelo que se suma a la principal tendencia en este 2025 en lo que a Smartphones se refiere, la de los terminales ultra delgados.

Así es el sorprendente dispositivo de TecnoSpark

Aunque esta marca es una completa desconocida en Europa, hay que decir que pertenece a un grupo chino que ya es el quinto mayor vendedor de smartphones a nivel mundial. Pues bien, ahora han mostrado la que será su estrella dentro del MWC de Barcelona en esta edición de 2025. Y se trata del Tecno Spark Slim, un teléfono que presumirá de una extrema delgadez.

Tanto es así que según han mostrado, su perfil será de tan solo 5,75mm. Esto quiere decir que será no de los móviles más delgados del mercado, seguramente el más delgado si se comercializara ahora entre aquellos con un factor de forma tradicional. Pero es que no solo nos sorprende este perfil tan delgado, sino también el hecho de que este terminal cuente con una batería verdaderamente grande a pesar de su delgadez.

Como sabéis, desde siempre, la capacidad de la batería se ha visto perjudicada por un perfil demasiado delgado, cuanto más fino es, tradicionalmente la batería ha sido más pequeña. Pero eso ya no es así, porque este teléfono tiene una de nada menos que 5200mAh, como puedan tener otros tantos teléfonos con perfiles de 3 milímetros adicionales, o incluso más. Por lo que desde luego es un avance muy importante en lo que a la difícil relación de la capacidad de la batería y grosor se refiere.

Una ficha técnica a la altura

Además de su perfil delgado, este teléfono tendrá un aspecto bastante original, con un módulo de cámara dual con cada sensor a un extremo del terminal. Adicionalmente, tendrá una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas, y curvas laterales al más puro estilo Edge. Su resolución será de 1224p y tendrá una tasa de refresco de 144Hz, por encima de la media. Además, tendría una espectacular marca de brillo de hasta 4500 nits. Delante s cámara para selfies sería de 13 megapíxeles.

La batería además se puede cargar razonablemente rápido, con una potencia de 45W. Eso sí, no se sabe nada de su procesador, su predecesor, el Tecno Spark 30 Pro cuenta con un procesador MediaTek Helio G100, por lo que no es de esperar algo mucho más potente, en esta línea al menos. De todas formas, será un móvil que no veremos en España, y tenemos importantes dudas de que la marca vaya a comercializar alguna vez sus smartphones en nuestro mercado. Pero desde luego como curiosidad y muestra de por dónde va la industria, este año también con los iPhone 17 Air y Samsung Galaxy S25 Edge en liza.