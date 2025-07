El Samsung Galaxy S26 podría estrenar sus propios chips fuera de la familia Exynos

Curioso giro el que ha dado el Samsung Galaxy S26 de cara a su lanzamiento en enero de 2026, ya que una de las partes esenciales de este dispositivo contará con una novedad que no habíamos visto venir. Al menos eso es lo que aseguran las últimas informaciones relativas al futuro tope de gama de Samsung, que presumirá de un rendimiento renovado gracias a un chip completamente nuevo e inesperado. Estos últimos años los topes de gama de la marca ha incorporado procesadores tanto de Qualcomm como del propio fabricante, pero parece que este no será el caso.

Samsung podría seguir el camino de Apple

Como sabéis, Apple se ha caracterizado desde hace años por equipar cada año a sus iPhone con un procesador totalmente nuevo desarrollado por la marca californiana y a su vez asociados a las nuevas generaciones de iPhone. Pues bien, en este caso Samsung podría optar por algo parecido. En los últimos años, hemos visto cómo por los topes de gama de Samsung pasaban los Snapdragon Serie 8 de turno, así como diferentes variantes de los Exynos más avanzados fabricados por Samsung.

Pues bien, no sería exactamente la misma estrategia de Apple, pero desde luego propondría para los topes de gama de la marca una alternativa potente fabricada en la propia casa coreana. Y es que según el reputado filtrador Digital Chat Station, en la red social china Weibo, Samsung integraría en su Galaxy S26 un nuevo procesador, el Snapdragon 8 Elite Gen 2, pero fabricado exclusivamente por los coreanos, y no por TSMC.

Este procesador se conocería internamente como SM8850s, mientras que la versión estándar que recibirían el resto de móviles Android, se identifica con el modelo SM8850. Por tanto, los Samsung Galaxy S26 contarían con un potente procesador Snapdragon desarrollado por la propia firma, que eso sí, podría brindar una gran ventaja a la estrategia de precios de los nuevos S26. Ya que con este nuevo procesador sería posible mantener los precios de la gama, al ser un desarrollo más económico para Samsung, al no tener que comprar los procesadores fabricados por TSMC.

Ahora bien, en términos de rendimiento, existen dudas sobre si este nuevo modelo fabricado por Samsung podría ser tan potente como el fabricado por TSMC, ya que tradicionalmente los Exynos han rendido algo por debajo de los Snapdragon. Sea como fuere, puede ser una gran oportunidad para Samsung, que podría abaratar o mantener los precios de sus topes de gama sin tener que renunciar a un procesador Snapdragon, que claramente es más apreciado por los consumidores.

No obstante, no todos los modelos de los Galaxy S26 contarían con este nuevo Snapdragon 8 Gen 2 fabricado por Samsung, sino que equiparían en su lugar sendas versiones de los procesadores Exynos de alta gama que ha ido desarrollando Samsung en los últimos años. No está claro, por tanto, todavía qué procesador llevará cada modelo, pero lo que parece claro es que va a ser una gama diversa en este sentido. Es de esperar que estos nuevos modelos lleguen al mercado en enero de 2026.