Los servicios de Google ya no estarán disponibles en esta veterana versión de Android

Android es un sistema operativo ya muy veterano, de hecho, ya vamos por la versión 12, que está cerca de llegar a todos los usuarios durante este verano. Pero incluso la propia Google debe ir dejando de dar soporte a sus sistemas operativos más veteranos. Los servicios de Google, esos que son prácticamente imprescindibles para utilizar un dispositivo Android, ahora van a ver cómo una de sus versiones más antiguas se va a quedar sin compatibilidad con estos servicios, esos que tanto echan en falta ahora los móviles de Huawei, y razón por la que no pueden contar con las apps de Google.

Adiós al icónico Jelly Bean

Hubo bastantes generaciones de Android que tuvieron el sobrenombre de sabrosos postres y dulces. Uno de ellos fue Jelly Bean, que era la carta generación de este sistema operativo, y hoy ha llegado el día en el que los usuarios de esta versión del sistema de Google se van a ver obligados a dejar de usar el sistema, ya que los servicios de Google ya no serán compatibles con Android Jelly Bean, en sus tres versiones, tanto 4.1, como 4.2 y 4.3. Este fin del soporte llegará a finales del mes de agosto, con la última actualización 21.30.99. Por tanto, a partir de entonces los servicios de Google no recibirán más soporte por parte de la firma californiana, por lo que cualquier vulnerabilidad de seguridad que aparezca a partir de entonces no tendrá su respuesta en el sistema operativo.

Novedades Android | Foto-de-Denny-Müller-en-Unsplash

Esta versión del sistema operativo llegaba al mercado en 2012, por lo que Google ha mantenido el soporte de su sistema casi durante una década. La realidad es que a día de hoy, salvo en casos puntuales en países en vías de desarrollo, el uso de móviles con este sistema operativo es casi nulo, ya que los teléfonos que utilizan este sistema sin duda a día de hoy son muy limitados, y su hardware ya no es prácticamente compatible con ninguna app moderna, por lo que es un paso de Google lógico de alguna manera, para no seguir manteniendo a este sistema que ya tiene un recorrido mínimo o casi nulo.

Las cifras hablan de que actualmente este sistema operativo está activo en el 1% de móviles que hay en el mercado, lo que puede suponer millones de dispositivos, pero lo lógico es que estos se terminen actualizando a modelos más modernos. No obstante, el sistema operativo seguirá funcionando, y las apps compatibles también, pero evidentemente sin actualizaciones diversas funciones dejarán de estar disponibles paulatinamente, y también habrá más riesgos de ser víctimas de problemas de seguridad y ataques por parte de los hackers. No obstante, como decimos el uso de este sistema es tan residual ya que no debería afectar a demasiados usuarios. La mayoría de los que tenemos estos móviles, los guardamos ya en un cajón por razones obvias. Actualmente la mayoría de móviles recientes están recibiendo Android 11, mientras que algunos móviles ya están contando con la versión beta de Android 12 como versión anticipada.