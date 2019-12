Cuando vamos a comprar un nuevo móvil y no queremos gastarnos demasiado dinero a veces vemos ofertas tremendamente interesantes pero vemos que es un ‘móvil reacondicionado’. ¿Sabemos a ciencia cierta que es un móvil reacondicionado? La verdad es que hay mucho miedo en torno a este tipo de equipos y su fiabilidad ya que se cree que no van a dar una buena experiencia de uso pero estamos equivocados. De manera general podemos afirmar de manera rotunda que un móvil reacondicionado es mejor que uno de segunda mano que no ha pasado ningún control.

Un móvil reacondicionado es aquel dispositivo que ha sido utilizado durante muy poco tiempo por parte de alguien o ha sido devuelto por el usuario. Cuando se reciben estos terminales, se realizan una revisión exhaustiva y son reparados si es lo que requieren. Una vez que han pasado estos tests vuelven a ponerse a la venta aunque obviamente ya no se pueden vender como ‘nuevos’ y este es el motivo de que estén a un menor precio.

Taller | Pixabay

Sin duda merece la pena plantearse hacerse con un móvil reacondicionado ya que en definitiva tendremos en nuestro poder un dispositivo que ha sido muy poco utilizado y está reparado. Al final es un equipo casi nuevo y que cuenta con una garantía extendida por si existe algún tipo de problema. Y aunque hablamos de móviles, también podemos encontrar ordenadores, televisores, tablets que están reacondicionadas.

El pasado de estos equipos está marcado porque ha sido utilizado por la marca para realizar pruebas, o porque ha sido devuelto por el usuario al no estar del todo satisfecho. Es por ello que estos equipos están casi nuevos y nos van a dar una experiencia casi idéntica a la que tendremos con un teléfono totalmente nuevo y recién sacado de la caja. Lo que es obvio es que un equipo reacondicionado que encontramos en una estantería de una tienda debe de tener bien señalado la razón del reacondicionado. A veces podemos observar como estos equipos están levemente abollados por el chasis lateral debido a una mala manipulación. Y es por ello que se debe de especificar toda esta información en la etiqueta e informarnos perfectamente de los antecedentes del equipo.

Obviamente si no terminas de fiarte de este tipo de equipos debes de acudir siempre a tiendas de la más entera confianza. Con esto nos aseguramos de que si surge algún problema podemos hacer uso de la garantía y obtener un equipo de reemplazo. Una de las mejores tiendas online de reemplazos la encontramos en la propia Amazon. En su web hay un espacio dedicado a equipos reacondicionados y obviamente esto nos da bastante confianza. Otras grandes compañías como por ejemplo Apple también tienen una sección en su web de productos reacondicionados. La verdad es que en la compañía de Cupertino no es sorprendente ya que los usuarios pueden devolver los equipos sin dar explicaciones a los 15 días de tenerlos en su poder.

En definitiva, si estás pensando en comprar un nuevo móvil es recomendable que te plantees esta opción para ahorrarte unos euros a cambio de tener un equipo casi nuevo.