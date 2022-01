Samsung presenta y hace oficial el Samsung S21 FE

Por fin tenemos Samsung S21 FE. Le ha costado a la marca surcoreana sacar este terminal un año después de haber lanzado ya al mercado toda la gama S21 (S21 Ultra, S21+ y S21). Y es que la gama de S21 ha triunfado como cada año viene haciendo con estos terminales que se sitúan en el escalafón de los terminales de prestaciones medias-altas. Tal y como confirmaban las especulaciones, el modelo no ha sido finalmente anulado.

Viene para situarse en lo más bajo de la gama de los S21, recortando en prestaciones y siguiendo la estela de los S20 FE. Y claro, la idea es que también sea más accesible al público en cuanto al precio. Veamos qué ha traído Samsung para este dispositivo tan esperado.

Prestaciones del Samsung Galaxy S20 FE

En cuanto al diseño nos encontramos a un terminal de corte conservador, siguiendo la línea de los S21. Ya en la pantalla monta una Dynamic AMOLED de 6,4 pulgadas FullHD+, con refresco de 120 Hz y el muestreo táctil de 240 Hz. Bastante bien en este apartado, no dejando de lado una de las cuestiones más básicas como es la pantalla.

Samsung S21 FE | TEX

Sin embargo, en el apartado del procesador nos encontramos con un Snapdragon 888, suficientemente potente y que montan otros móviles como el Oneplus 9 Pro, el Xiaomi mi 11T Pro, o incluso, sin salir de los terminales de la propia marca, el Z Fold3. No faltará potencia, de eso no hay duda. En cuanto a la RAM, montará 8GB y 256 de almacenamiento. Además, buenas noticias para los que esperaban Android 12, puesto que llegará ya con el sistema operativo con la versión de One UI 4.0 instalada, al igual que el resto de sus hermanos de la serie S212.

Nos ofrecerá una buena batería de 4.500 mAh suficiente para pasar más allá del día, incluso, y una carga rápida comedida de 25W, que evitará que la batería se degrade en demasía. También incluye carga inalámbrica de 15W. Además, trae certificación IP56 para polvo y agua.

Cámaras

En el apartado de fotografía Samsung ha decidido montar una triple cámara con un sensor principal de 12 MP, un gran angular de 12MP y otro tele objetivo de 8 MP y zoom digital de 30X y estabilización óptica. La cámara frontal tiene un sensor de 32 MP.

En venta a partir del 11 de enero en España

El móvil se podrá comprar en nuestro país a partir del 11 de enero, por el momento han confirmado que el precio de salida será de 749 euros, aunque encontraremos tres versiones: 6GB+128GB, 8GB+128GB y 8GB+256GB. Además, se podrá elegir entre una gama de cuatro colores: negro, blanco, verde oliva y púrpura o lavanda.

No hay duda de que se trata de una apuesta segura y no deja de ser un gama media-alta, sino fuese por el apartado de las cámaras, ya que en cuanto a procesador y pantalla se trata de una absoluta bestia de la telefonía móvil. Sólo queda esperar nos días para poder comprarlo.