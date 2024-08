Samsung lanza su nuevo Galaxy F14 a precio de derribo, menos de 100 euros al cambio

Aunque la gama F de Samsung no se suele poner a la venta, y es habitual del mercado indio, siempre es llamativo comprobar que la firma coreana es capaz de contar con móviles premium de primer nivel, y móviles ultra baratos como este. El nuevo Samsung Galaxy F14 ya es oficial, y lo hace con una relación de prestaciones y precio sobresaliente, como vamos a comprobar a continuación. Un teléfono que no hay que descartar que llegue a Europa bajo una denominación diferente.

Ficha técnica del Samsung Galaxy F14

Estamos ante un móvil de esos que no destaca en nada, pero que sirve para todo como buen todoterreno que es. Un teléfono que llega al mercado con la particularidad de no contar con conectividad 5G, como sí la tiene el otro F14 ya existente en el mercado. Este terminal llega con una pantalla de 6,7 pulgadas, bastante grande por cierto, que nos ofrece resolución Full HD+, y una tasa de refresco de 90Hz. Dentro de ella tenemos una cámara frontal con un diseño de gota.

La gran novedad la encontramos en el procesador, que es un clásico de la gama media, el Snadpragon 680, que viene acompañado de 4GB de memoria RAM y 64GB de almacenamiento interno. Se puede ampliar su memoria mediante tarjetas microSD. En cuanto a la cámara de fotos, llega con una configuración triple, ya poco común en móviles de precios tan ajustados como el de este. Esta cámara está compuesta de un sensor principal con 50 megapíxeles de resolución, lo que está muy bien.

Y a este le acompañan un sensor de 2 megapíxeles de profundidad y otro de 2 megapíxeles macro. Delante, en el notch con forma de gota, tenemos una cámara para selfies de 13 megapíxeles de resolución. La batería tiene una capacidad estándar, aunque grande, con una capacidad de 5000mAh. Su potencia de carga es de 25W, a buen nivel para ser Samsung, que no dota de mucha más potencia tan siquiera a sus móviles más avanzados, por lo que tendríamos que contentarnos con ello.

Otros aspectos con los que cuenta es el Wifi de doble banda, el Bluetooth 5.2, o el conector USB tipo C. También hay un conector de auriculares minijack de 3.5mm. Y el lector de huellas está integrado en el botón de inicio lateral. Además, viene con Android 14 basado en One UI 6.1, por lo que cuenta con las últimas novedades a nivel de software de los coreanos, no por supuesto con Galaxy AI, por aquello de su potencia, pero sí con muchas funciones relevantes.

Precio del Samsung Galaxy F14

Aunque se trate de un lanzamiento en India, siempre es llamativo comprobar cómo el precio de un móvil Samsung puede llegar a ser tan ajustado en algunos casos. Y es que se estrena en aquel mercado por solo 8.999 rupias indias, o lo que es lo mismo, unos 99 euros al cambio. Desde luego un precio de derribo para lo último asequible de Samsung.