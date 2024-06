Esta funda añade una pantalla secundaria con la IA de ChatGPT a tu Samsung Galaxy S24 Ultra

Los móviles con pantalla secundaria ya no son nada extraño, principalmente gracias a los teléfonos plegables que nos ofrecen normalmente una pantalla adicional más allá de la propia plegable. Pero en este caso nos fijamos en un accesorio para uno de los móviles más avanzados del mercado, que sin duda puede cambiar por completo nuestra percepción de este tipo de pantallas. Porque se trata de una funda para el Samsung Galaxy S24 Ultra, que añade precisamente una de estas pantallas en la parte trasera, aunque no de la forma que esperas, lo que desde luego no le hace menos sorprendente.

Una funda con pantalla de tinta electrónica

Desde luego es de lo más sorprendente que hemos visto últimamente. Porque esta funda que ha aparecido en Aliexpress para el Samsung Galaxy S24 Ultra integra en la parte trasera toda una pantalla de tinta electrónica y además a color, algo que es poco habitual en este tipo de paneles. Como se puede ver en el vídeo de presentación, la funda es totalmente personalizable con la imagen que más nos guste.

Funda eINK del Samsung Galaxy S24 | DIY

Para ello contaremos con una app desde la cual podremos cargar cualquier imagen en cuestión de segundos. Para hacerlo, la funda se comunica con el smartphone mediante conectividad NFC, lo que quiere decir que, aunque no es muy rápida, sí que es eficiente, ya que al estar pegada la funda al móvil la comunicación es bastante fluida. Una vez cargada la imagen, la pantalla de tinta electrónica a color se pasa unos segundos actualizándose, hasta que la muestra adaptada a la paleta de colores más reducida de estas pantallas, pero con unos resultados excelentes como podemos ver.

Además, sus creadores presumen de que la funda es compatible con ChartGPT. Más bien lo es l app de esta funda, que permite crear imágenes mediante la IA de OpenAI y luego enviarlas directamente a la funda, por lo que es una forma de decir que es compatible con la IA, algo que como sabéis hoy se vende muy bien en todos los terrenos. Lo mejor de todo es que esta funda no necesita batería alguna ni carga, por lo que todo el proceso lo hace el teléfono mediante esa conectividad NFC, y por tanto no hay que preocuparse de estar cargando un dispositivo más. Esto desde luego lo hace un dispositivo extremadamente sencillo de utilizar y muy práctico desde luego.

Por lo demás estamos hablando de una funda como cualquier otra, que protege adecuadamente al teléfono, y que está disponible hasta en cuatro colores diferentes. Puede ser más o menos discutible que el diseño de la pantalla en la funda esté más o menos conseguido, pero lo que es evidente es que tu móvil va a ser el más original de todas las reuniones cuando lo dejes boca abajo sobre la mesa, de eso no hay duda alguna. Ya la puedes compra en Aliexpress, donde actualmente el precio es de unos 45 euros, mientras que el coste del envío es de unos 5 euros. Ahora bien, como sabéis estos precios suelen ser bastante cambiantes en la tienda, por lo que puede fluctuar en cualquier dirección.