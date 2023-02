El Samsung Galaxy S23 Ultra demuestra su extrema resistencia en este vídeo

La semana pasada Samsung presentaba sus nuevos móviles de alta gama, los Samsung Galaxy S23. Estos han llegado con las mejores especificaciones posibles, como no podía ser de otra manera, y por supuesto el modelo Ultra es el más avanzado de todos por razones obvias. Y también parece ser de los móviles más resistentes del mercado, tal y como nos demuestra una prueba que hemos visto en vídeo, y que somete a este teléfono a verdaderas agresiones en forma de cuchillas, fuegos y fuerza bruta sobre su cuerpo.

Así ha resistido el S23 Ultra

La realidad es que hay pruebas que sabes que no va a poder resistirse, como los arañazos sobre la pantalla, o sobre su cuerpo, que terminan levantando la pintura del teléfono, arañando el propio metal con el que están fabricados. Aunque la realidad es que en la parte trasera se porta extremadamente bien, resistiendo perfectamente los arañazos, que intentan ser profundos, pero que se quedan bastante superficiales, lo que sin duda es un punto a su favor. Pero este teléfono nos sigue sorprendiendo en otros aspectos, como el de la propia pantalla y la resistencia de esta.

Y es que no hay más que ver la prueba frente al fuego, el de un mechero, que durante prácticamente un minuto toca la pantalla con su llama al rojo vivo. A pesar de ello la pantalla no se inmuta, y no sufre deformación alguna. Normalmente cuando se hace esto en otro teléfono vemos cómo la zona que se calienta se pone de color negro, ya que se deforma temporalmente el panel, para luego volver a su sitio de nuevo. Aquí no pasa eso, ya que la pantalla se mantiene inalterable todo el tiempo.

Pero hay más, porque en la prueba más importante, la que pone a prueba la resistencia a doblarse de este teléfono, podemos comprobar cómo tampoco se inmuta. Y es que por más fuerza que hacen con las manos para doblarlo, este no sufre la más mínima deformación. Por tanto el teléfono ha demostrado que es extremadamente resistente a todos esos elementos externos que puedan afectar a su funcionamiento diario. Lógicamente no vamos a encontrarnos con problemas y fuerzas como a las que se enfrenta este teléfono en las pruebas, pero desde luego demuestra que es quizás el móvil de alta gama más resistente que hayamos conocido hasta ahora.

Además de eso es uno de los móviles más potentes, por su procesador Snapdragon 8 Gen 2, y sobre todo por su espectacular cámara de fotos. Esta es la primera con 200 megapíxeles que presenta Samsung, desde luego ofrece una calidad sin precedentes en todos los aspectos, tanto en la fotografía nocturna como en su zoom, que es uno de los más avanzados. En definitiva, no solo un móvil potente sino muy resistente. Algo que no solemos asociar a un tope de gama, que normalmente puede transmitir la sensación de móvil frágil.