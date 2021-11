El Samsung Galaxy S22 Ultra se filtra en imágenes reales junto al S Pen

El próximo año Samsung tendrá en los Galaxy S22 a sus móviles más avanzados. Es de esperar que en apenas un par de meses conozcamos oficialmente estos teléfonos. Y la realidad es que hasta ahora habíamos visto muchas imágenes que recreaban el aspecto de los nuevos teléfonos de la marca coreana. Y ahora comprobamos con las primeras imágenes reales que estas no iban muy desencaminadas con el aspecto que finalmente tendrían estos teléfonos. Estas nuevas imágenes son reales, al menos el aspecto de los teléfonos se muestra en vivo, y la única duda que nos queda es si realmente estamos ante unas unidades que reflejan el aspecto final de estos teléfonos.

Así sería el Samsung Galaxy S22 Ultra

Las imágenes se han filtrado a través del medio Frontpage Tech, y también en redes como Telegram. Y nos muestran un presunto Samsung Galaxy S22 Ultra en vivo, con el aspecto real que tendría en nuestras manos. En las imágenes se puede apreciar que el diseño del teléfono es calcado al de las imágenes que se habían filtrado hasta ahora, recreando el aspecto que tendría el nuevo teléfono de la marca coreana. En estas imágenes podemos apreciar distintas cosas, empezando por la parte frontal, que contará con una pantalla que como es habitual tendrá curva lateral, aunque en esta ocasión parece menos pronunciada que en el caso de anteriores generaciones de este teléfono.

Esta contará con una cámara de fotos en la parte superior, perforada en la pantalla, por lo que de momento no hay rastro de la cámara invisible que hemos visto en el Samsung Galaxy Z Fold3. Pero sin duda lo más llamativo de este teléfono es que integrará el S Pen en su interior, de la misma manera que lo hacían los Galaxy Note hasta ahora, una gama de teléfonos que como sabéis ha sido descatalogada por Samsung y sustituida por sus nuevos plegables. Es algo que podemos ver en la parte inferior del teléfono, donde en el extremo derecho se encuentra la ranura para guardar el lápiz inteligente de los de Samsung.

En otra de las imágenes podemos ver además el S Pen sobresaliendo de esta ranura, lo que confirma que efectivamente este teléfono será lo más similar a un Galaxy Note que hemos conocido desde que el pasado año Samsung lanzara los Note 20. Además, si nos fijamos en el diseño general del teléfono, da la sensación de que la construcción de este es muy similar a la del propio Note, con unos laterales curvados no solo en la parte delantera, sino también en la trasera.

Desde luego no da la sensación de ser un “dummy” una maqueta del teléfono de Samsung, ya que tenemos una de las imágenes donde el teléfono se muestra encendido, en su pantalla de incio, con los iconos de One Ui. Así como otra que nos muestra la pantalla del teléfono lista para escribir con el propio S Pen. Desde luego pensaríamos que estamos ante un Samsung Galaxy Note 20 si no fuera porque el diseño de la cámara de fotos es el mismo que se había filtrado para el S22 Ultra.