El Samsung Galaxy M56 se presenta esta semana, ¿qué sabemos de él?

Esta semana Samsung presentará uno de sus móviles de gama media más esperados, el nuevo Galaxy M56. Recordemos que esta gama representa lo más asequible de los teléfonos de la marca, por detrás de los Galaxy A. Pero concretamente este modelo será el más avanzado de este último escalón de teléfonos de la firma coreana. Será una realidad en apenas tres días, y la verdad es que ya conocemos bastante sobre él, al menos para hacernos una idea de qué podemos esperar en el momento de su presentación durante los próximos días.

¿Cuándo se presenta?

Ha sido la propia Samsung la que desde hace unos días ha anunciado que su nuevo Samsung Galaxy M56 se presentará el jueves 17 de abril, y que lo hará en India. Un paso habitual para su posterior lanzamiento en occidente. Recordemos que el Indio es uno de los mercados globales más importantes para la mayoría de fabricantes de smartphones.

¿Qué esperamos de él?

La firma coreana ya ha desvelado algunos de los aspectos clave de este teléfono, gracias a varios teaser que ha ido publicando en redes sociales en los últimos días. Gracias a ellos sabemos que será un móvil bastante delgado, hasta un 30% menos que su predecesor, con un perfil de tan solo 7,2 mm, lo que es bastante delgado cuando hablamos de un teléfono de gama media, e incluso alta. Evidentemente, no esperemos un diseño al estilo de los Slim o Air que se esperan a lo largo de 2025.

Un móvil por el que Samsung presume de diferentes aspectos, uno de los más importantes el de la fotografía. Sobre todo destacan que será un teléfono con una cámara especialmente buena haciendo fotos nocturnas, con una capacidad de captar luz mucho más elevada de lo que es habitual. Para ello han desvelado que contará con una cámara triple. Que contará con un sensor principal de 50 megapíxeles, con grandes píxeles. Así como un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles. Delante, la cámara para selfies tiene una resolución de 10 megapíxeles.

Además, esta cámara contará con estabilizador óptico de imagen, lo que contribuye a que las imágenes con poca luz cuenten con más detalle, al no haber vibraciones. Otros aspectos que no ha desvelado aún Samsung, pero que se han filtrado, son una pantalla de resolución Full HD+, con tasa de refresco de 120 Hz, así como tecnología AMOLED. Respecto del rendimiento, dependerá de un procesador Exynos 1480 de Samsung, que se puede equiparar en rendimiento a un Snapdragon 7 s Gen 3, lo que no está nada mal.

Sobre la batería, se sabe que conservará una capacidad bastante estándar, de 5000 mAh. Y que tendrá una carga rápida de 45 W, que como sabéis es el tope que existe actualmente en los teléfonos de Samsung. Los coreanos también han presumido de que su teléfono llegará con las últimas funciones de Galaxy AI. Como es el borrador mágico de objetos, las sugerencias de edición o Image Clipper, que permite crear stickers y otros contenidos desde imágenes de nuestra galería. Un móvil que poco después debería llegar a España.