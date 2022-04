El Samsung Galaxy Z Fold4 va a revolucionar los móviles plegables

Los móviles plegables ya no son el futuro, sino el presente, el primer teléfono con pantalla flexible que se podía doblar llegaba al mercado en 2019, estamos hablando ya de tres años atrás, y en este tiempo este tipo de móviles se ha hecho con un hueco en el mercado. No en vano Samsung ya vende varios millones de unidades de sus plegables al año en todo el mundo, mientras que su competencia intenta emularlo. Lógicamente son móviles con mucho potencial de mejora, y parece que este año Samsung prepara una auténtica revolución en lo que se refiere a la construcción de estos nuevos móviles.

Un antes y un después en los plegables de Samsung

El primer Galaxy Fold llegaba al mercado con ciertas turbulencias y problemas en su pantalla que fueron resuelto en meses. Son sin duda los móviles de este tipo más avanzados, y la marca coreana con este tiempo ha pulido mucho la construcción de estos. Ahora se han filtrado las que serían algunas de las características que estrenaría este nuevo modelo, y desde luego podrían ser revolucionarias dentro de este sector. Porque estaríamos hablando de un cambio muy importante en el diseño del nuevo modelo. Así por lo menos lo anticipan ya los leaksters.

Y es que, en el caso de este modelo, y los demás con formato de libro, no se puede evitar que el grosor del teléfono sea bastante pronunciado, de hecho, hablamos de prácticamente el doble de un teléfono normal. Gran parte de ese grosor tiene que ver en el caso de este modelo con la doble bisagra con la que cuenta, que es esencial para un buen funcionamiento del formato plegable. Pues bien, las primeras informaciones apuntan a que, en lugar de una doble bisagra, se va a contar con una sola, por lo que el nuevo modelo sería bastante más delgado que el actual, y también sería más resistente en el día a día.

Pero esta no sería la única mejora de este modelo, que ya de por sí sería notable, porque conseguiría un diseño más parecido al de un teléfono tradicional, con un grosor más parecido. Sino que además la cámara por fin sería la que esperamos de un teléfono de alta gama. Hasta ahora los fabricantes de plegables se han volcado en el formato, pero no en la calidad de algunos componentes. La cámara es uno de los aspectos que se ha sacrificado en ellos. Pero eso no será de nuevo así en el caso de la cuarta generación de este teléfono.

Porque los filtradores apuntan a que estrenará la misma cámara de fotos que el Samsung Galaxy S22, la del modelo estándar. Aunque no es la mejor de Samsung, porque por delante tiene la del modelo Pro y el Ultra, sí que es de las mejores de la marca, y digna de un móvil de alta gama. Por lo que por fin estaríamos hablando de un plegable que destacaría incluso en este aspecto tan importante. Por eso pensamos que esta nueva generación de plegables podría ser toda una revolución.