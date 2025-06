El Samsung Galaxy F36 nos anticipa el diseño del Galaxy M36

Lleva ya varios meses filtrándose, pero parece que se nos resiste este nuevo integrante de la gama media de Samsung. Los coreanos parecen por fin estar bastante cerca del lanzamiento de este modelo, y del que será su equivalente en el mercado indio. Estos modelos de la gama M suelen llegar allí como teléfono de la gama Galaxy F, y en este caso hemos conocido detalles de uno que nos llevan a otro directamente, y viceversa, y nos ayuda a conocer más de ambos.

Este será el diseño de ambos teléfonos

El Samsung Galaxy F36 será la versión india del Galaxy M36, y ahora se ha filtrado en la consola de Google Play desvelando su diseño, y algunos detalles técnicos. A nivel visual nos muestra un aspecto diferente en su módulo de cámara. Y es que deja atrás el tradicional diseño Samsung con tres sensores dispuestos de manera vertical, desnudos, sin un módulo alrededor, y lo sustituye por uno diferente.

Este contará ahora con un módulo dividido en dos zonas diferenciadas. Una de ellas cuenta con dos sensores dispuestos de forma vertical y en forma de pastilla. Mientras que debajo contará con un módulo independiente con un solo sensor, algo que se diferencia bastante de todo lo que hemos visto en estos últimos años en la gama de los coreanos. Delante, se puede ver un módulo selfie con una cámara dentro de un orificio y a su vez dentro de un notch en forma de gota.

Junto a esta imagen del Galaxy F36, que podemos entender también como la del modelo M, y conocer más detalles técnicos. Como una pantalla con resolución Full HD+ de 1080x2340 píxeles, y una alta densidad de 450 píxeles por pulgada. Este teléfono tendrá un procesador de la casa, un Exynos 1380 fabricado por la propia Samsung, así como una memoria RAM de 6GB.

Llegaría con Android 15 bajo la capa One UI 7, que ahora mismo se está liberando a multitud de teléfono, por tanto, no lo hará con One UI 8, que todavía tardaría algunos meses en ser una realidad.

Esto esperamos del Samsung Galaxy M36

Este modelo de gama media se ha venido filtrando también en los últimos meses, hasta conformar una potente ficha técnica. Con una pantalla de 6,74 pulgadas con tecnología AMOLED, así como una tasa de refresco de 120 Hz. Tendría un brillo de 1500 nits pico. En cuanto a la cámara de fotos se espera que cuente con tres sensores, y no queda claro si el principal será de 50 megapíxeles, o bien los tres contarán con esta resolución.

Nos inclinamos más bien por la primera opción. Uno de los aspectos más destacados que se esperan de esta dupla de teléfonos de Samsung tiene que ver con su batería. Y es que esta contaría con una enorme capacidad de 6500 mAh. Crece, por tanto, 500 mAh respecto de los 6000 mAh con los que contaba su predecesor. Eso sí, confiará de nuevo en los 25W de potencia para cargarla. Un móvil que, por tanto, llevará un poco más al extremo la tendencia de baterías grandes.