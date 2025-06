Samsung trabaja en dos nuevos auriculares económicos

No es la primera vez que os hablamos de los planes de Samsung en su división de auriculares. Como sabéis, la marca cuenta con una buena cartera de filiales de sonido de mucho prestigio, como Harman o JBL. Por eso se pueden permitir tener una gama de auriculares tan corta, que normalmente no pasa de uno o dos dispositivos. Actualmente, además de los Galaxy Buds 3 y 3 Pro, Samsung vende los Buds FE, que son los modelos más baratos. Por tanto, se trata de dos modelos de alta gama frente a uno barato. Pues bien, en los próximos meses esta gama se podría ampliar con otros dos dispositivos económicos.

¿En qué modelos trabaja Samsung?

Como es habitual, el código de las aplicaciones y las certificaciones suelen desvelar mucho de los futuros lanzamientos de una línea de productos. En este caso hablamos de la aplicación de Galaxy Buds Controller para Wear OS, la versión de la app de los auriculares para los relojes de la marca, los Galaxy Watch. Y en este código es donde se puede leer cuáles son esos modelos en los que trabaja la firma coreana.

Y es que se pueden ver dos modelos adicionales que entendemos serán más económicos, por su denominación. Uno de ellos serán los Galaxy Buds Core, de los que ya habíamos hablado hace unos meses, y que serán una versión más accesible de los modelos de alta gama. El otro modelo son los Galaxy Buds 3 FE. Y esto es bastante curioso.

Si tenemos en cuenta que hasta ahora solo se han lanzado los Samsung Galaxy Buds FE, y no ha habido en el mercado versiones como los Galaxy Buds 2 FE, algo que, por tanto, se saltarían desde Samsung, la razón, pues la verdad que no la conocemos. Pero podemos intuir que se trate de una estrategia para alinearlos con los modelos de alta gama, que también se muestran como tercera generación, así no se genera tanta confusión entre los consumidores, que de esta manera asumirán que pertenecen a la misma gama, pero a distintas franjas de precio.

Esto también nos desvela que en el medio plazo Samsung no tiene planes de ampliar la gama alta de sus auriculares. Tanto es así que siguen apareciendo los mismos dos modelos de alta gama, los Galaxy Buds 3 y 3 Pro. Por tanto, la gama quedaría completa con estos dos modelos y los otros dos asequibles de los que hablamos. Sobre cuándo serán una realidad estos nuevos auriculares, todo hace indicar que será dentro de muy poco.

De hecho se espera un evento Unpacked para el próximo mes de julio, en el que se presentarán los nuevos plegables de la marca, los Samsung Galaxy Z Fold 7 y Z Flip 7. Estos vendrían acompañados quizás de nuevas tabletas, de las primeras gafas de Samsung con Android XR, y por qué no, de la nueva gama auriculares de precio ajustado. Todo va cuadrando a medida que se filtran más detalles de estos dispositivos. Veremos si se hacen realidad finalmente.