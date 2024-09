El Samsung Galaxy A56 5G desvela sus primeros y sorprendentes detalles

El fabricante coreano está trabajando ya a fondo en sus nuevos móviles de gama media. Y uno de los más destacados que está por llegar es el Samsung Galaxy A56 5G, que ser convertirá seguramente en el teléfono de gama media más avanzado de la marca. Y eso es algo que ya se puede confirmar con las primeras características filtradas, que nos han desvelado algo tan importante como su procesador. Y ya os avanzamos que no va a ser uno cualquiera, ni mucho menos.

Primeras características del Samsung Galaxy A56 5G

Ha sido el medio SmartPrix el que ha desvelado los primeros detalles de este teléfono. Concretamente que ya se está probando, bajo el modelo SM-A566B, y por tanto ya es algo real dentro del fabricante y se puede esperar su lanzamiento en los próximos meses. Obviamente esto no es todo, porque lo realmente interesante es que este teléfono va a contar con un procesador Exynos 1580 desarrollado por la propia compañía coreana.

Y si esto no os dice nada, la cosa cambia cuando conocemos que este procesador tiene un rendimiento similar al del Snapdragon 888. Este es un procesador de alta gama, que, para hacernos una idea, movía a los Samsung Galaxy S21, por lo que técnicamente dotará a este teléfono de gama media de un rendimiento digno de un buque insignia, aunque sea de hace tres años.

Por mucho que haya pasado este tiempo, el rendimiento que puede dar un procesador así desde luego coloca a este teléfono en lo más alto de la gama media, al menos así lo será potencialmente, ya que de momento no se conoce mucho más sobre el rendimiento del teléfono. También habrá mejoras en la GPU, en el poder gráfico de este teléfono, ya que con la nueva Xclipse 540, garantizará un excelente rendimiento en los juegos más exigentes.

Es lo que se ha filtrado en esencia, y no es poco, porque ya nos da una idea de cómo va a ser este teléfono, y cómo vamos a poder considerarlo, todo un terminal de gama media con un rendimiento sobresaliente. Eso sí, también serán seguros tanto Android 15 como sistema operativo, y por supuesto One UI 7.1 como capa de personalización de estos terminales. Probablemente con este nivel de procesamiento, el nuevo teléfono de Samsung no tenga muchos problemas en ejecutar toda la IA de Galaxy AI.

Sobre su lanzamiento, poco se sabe, pero si tenemos en cuenta que su predecesor se lanzaba el pasado mes de marzo, no creemos que se vaya a estrenar mucho antes. Podría adelantarse a enero o incluso diciembre, no hay que descartarlo. Pero lo que es evidente es que esta gama sigue adelante, y que seguirá comandando la gama media de la marca, toda vez que los Galaxy A70 dejaron de estar presentes en la gama media de Samsung, y pasaron el testigo de los más avanzados en ella a los A50.