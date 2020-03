A pesar de que la actualidad está completamente protagonizada ahora mismo por el coronavirus, los fabricantes de móviles siguen lanzando sus nuevos productos. Es el caso de Samsung, que ha presentado de una manera discreta su nuevo móvil para la gama de entrada, el sucesor del Galaxy A10. Estamos hablando como habéis visto del Samsung Galaxy A11, un teléfono que ofrece interesantes mejoras respecto de su predecesor, y que del que ahora vamos a repasar todas sus novedades.

Características del Samsung Galaxy A11

Un teléfono que no ha necesitado de una presentación, ni presencial ni online, pero que tras haber filtrado algunas características últimamente nos ha desvelado por completo todo lo que será capaz de ofrecernos cuando el teléfono sea oficial. Este nuevo terminal de los coreanos tiene unas características bastante básicas, pero aunque no conocemos su peso, lo más lógico es que no haya subido respecto de su predecesor. Este cuenta con una pantalla de 6.4 pulgadas con resolución HD+ de 1560 x 720 píxeles. Viene con un procesador de ocho núcleos a una velocidad de 1.8GHz, que podría ser alguna evolución del Exynos 7884 de la firma coreana que conocimos el pasado año.

Respecto de la memoria RAM, hay versiones con 2GB y 3GB, mientras que el almacenamiento interno es de 32GB ampliable mediante tarjetas microSD. La cámara de fotos da un gran salto respecto de su predecesor, pasando de una a tres cámaras. Esta se compone de tres sensores de 13 megapíxeles, 5 megapíxeles ultra gran angular y un sensor de 2 megapíxeles de profundidad. En la parte delantera el sensor selfie es de 8 megapíxeles. Por tanto estamos hablando de una cámara de fotos mucho mejor en todos los sentidos, pasando de dos a cuatro cámaras, con más resolución y con la delantera dentro de un agujero en la pantalla.

Otro aspecto que ha mejorado bastante es el de la batería. Esta es de 4000mAh y es compatible con la carga rápida de 15W. Viene con un lector de huellas, desbloqueo facial, y conector USB tipo C. Las dimensiones que tiene son de 161.4 x 76.3 x 8 mm y pesa 177 gramos. Estará disponible en colores negro, blanco, azul y rojo. Samsung ha desvelado con las características varias imágenes con su diseño, que como os comentábamos destaca entre otras cosas porque ahora hemos pasado a una triple cámara trasera y otra delante que está dentro de un agujero en la esquina superior de la pantalla.

Sobre el precio no hay información, pero si nos hacemos a la idea de que el Samsung Galaxy A10 llegó a España a un precio de 169 euros, más o menos podemos esperar el mismo precio para esta nueva versión en España. Lo que estaría bastante bien teniendo en cuenta dos factores. El primero, su ficha técnica mucho más completa, y el segundo, que se trata de un teléfono de Samsung, que siempre tiene un precio más elevado porque es una marca Premium que dota a todos sus móviles de excelentes acabados.