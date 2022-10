Samsung Galaxy A04e: un móvil económico con diseño renovado

Aunque Samsung es una marca que normalmente asociamos a productos premium, incluso en gran gama de smartphones, cuenta con modelos especialmente pensados para los bolsillos menos opulentos. Y el nuevo Samsung Galaxy A04e es uno de esos móviles económicos, que por otro lado han sido muy populares durante muchos años. En esta ocasión estamos de nuevo ante un teléfono bastante básico, pero que en esta ocasión estrena nuevo diseño, que por cierto le sienta bastante bien, como vais a poder comprobar a continuación.

Ficha técnica del Samsung Galaxy A04e

Este teléfono se estrena lógicamente con unas características humildes, pero que son más que suficientes para las necesidades de la mayoría de usuarios móviles. En esta ocasión estamos hablando de una pantalla de 6,5 pulgadas, con una resolución HD+, habitual en este tipo de móviles. Esta pantalla cuenta con un notch en forma de gota donde aloja la cámara de fotos delantera. Lamentablemente es una pantalla que solo funciona a 60Hz, por lo que no hay tasas altas en este aspecto.

Ficha técnica del SAMSUNG GALAXY A04e DIMENSIONES Y PESO 164.2 x 75.9 x 9.1 mm 188 g PANTALLA 6,55 pulgadas Resolución HD+ PROCESADOR De ocho núcleos MEMORIA INTERNA 32GB / 64GB / 128 GB MEMORIA RAM 3 GB / 4GB BATERÍA 5.000mAh CÁMARA TRASERA 13 MP 2 MP profundidad CÁMARA DELANTERA 5 MP CONECTIVIDAD Wi-Fi Bluetooth 5.0 Conector USB tipo C SOFTWARE Android 12 One UI 4.0 PRECIO Por confirmar

El rendimiento de este dispositivo es un misterio, solo sabemos que cuenta con un procesador de 8 núcleos, que podría ser perfectamente un Exynos 850 o similar, un chip humilde pero solvente. Las variantes disponibles de este teléfono son de 3GB o 4GB de memoria RAM, mientras que el almacenamiento interno con el que cuenta es de 32GB, 64GB o 128GB, siempre ampliables mediante tarjetas microSD hasta una capacidad total de 1TB, lo que no está nada mal, pero podría ser algo exagerado.

Samsung Galaxy A04e | Samsung

Es un móvil que cuenta con una batería grande, de 5000mAh, que no se carga especialmente rápido. Un terminal del que se han desvelado pocos detalles sobre su conectividad, más allá de un Wifi estándar de 2.4GHz, Bluetooth 5.0, GPS y un conector USB tipo C. Un móvil que en líneas generales cuenta con unas características muy básicas. Tiene unas dimensiones de 164.2 x 75.9 x 9.1 mm y un peso de 188 gramos.

Cámara del Samsung Galaxy A04e

Este modelo llega con una cámara de fotos dual en la parte trasera. Con un sensor principal de 13 megapíxeles, que está acompañado de otro sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Mientras que delante este es de 5 megapíxeles. Casi lo estándar en un dispositivo de estas características, que claramente está orientado a la gama de entrada. Es capaz de grabar vídeos con calidad Full HD a 1080p y 30 fotogramas por segundo.

Precio del Samsung Galaxy A04e

De momento no se conoce el precio de este modelo, ya que se ha dejado ver simplemente en la web oficial de la marca y no hay detalles sobre su disponibilidad. No sabemos si llegará a España, lo normal es que este tipo de modelos tan específicos no lo haga, pero tampoco deberíamos extrañarnos de lo contrario. Es de esperar que en unos días o semanas tengamos noticias sobre su disponibilidad independientemente de la región o país que se trate.

SEGURO QUE TE INTERESA:

¿Por qué los fabricantes de móviles están volviendo a las cámaras duales?