Seguro que muchos los recordaréis, hace cinco o seis años todavía era bastante normal ver móviles con la batería extraíble, comenzaban a escasear, pero incluso algunos topes de gama todavía ofrecían esta posibilidad. Pero el paso del tiempo y la sofisticación de los procesos de fabricación de los teléfonos ha llevado a muchos fabricantes, o a prácticamente a todos, desarrollar dispositivos con la batería integrada, inaccesible salvo que lo llevemos a un servicio técnico. Antes era tan sencillo como cambiar por una batería cargada cuando el teléfono se quedaba sin ella, se abría la tapa trasera y se cambiaba una por otra de manera sencilla. Algo que podemos hacer actualmente en muchos móviles básicos de Nokia y en otros dispositivos similares. Ahora nos hacemos eco de algo bastante llamativo, y es la posibilidad de que Samsung esté trabajando en un móvil de estas características, con una batería extraíble.

¿De qué móvil se puede tratar?

De momento no podemos hablar de un teléfono como tal, sino de una batería que estaría desarrollando Samsung para uno de sus futuros teléfonos. Esa es la verdadera novedad, la existencia de una batería extraíble de Samsung, con el modelo EB-BA013ABY, que debería montarse en un futuro en un teléfono con el modelo SM-A013F. Lógicamente no se sabe de qué teléfono se trata, pero podemos hacernos una idea del tipo de terminal en el que esta batería se podría integrar en el futuro.

Samsung Galaxy XCover Pro | Samsung

Es raro que Samsung esté desarrollando un móvil con batería extraíble, porque hay una de sus gamas que cuenta con ellas, como son los móviles XCover, del que hay solo un modelo activo y que está orientado a un uso extremo profesional y deportivo. Pero en este caso hablamos de que el teléfono en cuestión pertenecería a una de las gamas de smartphones de la marca, como es la de los Samsung Galaxy A. Concretamente se trataría de un modelo de gama baja con 16GB o 32GB de almacenamiento. Se trataría por tanto de un móvil básico, algo que tiene bastante sentido, porque los últimos móviles que hemos conocido con este tipo de baterías normalmente han sido teléfono de características básicas.

Un buen ejemplo es el del Nokia 1, un teléfono con Android GO que cuenta con una de estas baterías. Y es muy posible que estemos ante el móvil de la gama Galaxy A más básico de todos, seguramente orientado a mercados emergentes, donde este tipo de móviles son muy populares. En cualquier caso se trata de un móvil del que poco más se sabe aún, pero no deja de ser sorprendente que cuente con una de estas baterías. Algo que podría no ser tan extraño en el futuro, ya que la propia Unión Europea ha explorado la posibilidad de que las baterías sean intercambiables en un futuro, con el objetivo de que el mercado sea más sostenible en este aspecto, y no se generen tantos residuos. Algo que muchos agradeceremos.