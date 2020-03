Es habitual que las estrellas de cine patrocinen móviles de diversas marcas por una buena suma de dinero. Es el caso de Robert Downey Jr, que no es la primera vez que se convierte en la imagen de un dispositivo de OnePlus, y todo apunta a que el protagonista de Iron Man lo va a seguir siendo, si tenemos en cuenta la imagen que ha publicado en su cuenta de Instagram, que podría haber desvelado el diseño del nuevo dispositivo de la firma china, aunque parece que de manera intencionada como vais a poder ver a continuación.

Se confirma el diseño inicial

El diseño en si del OnePlus 8 Pro no debería ser una gran sorpresa, si tenemos en cuenta que hace unos meses aparecieron una serie de render, imágenes generadas en 3D, que nos mostraban el diseño del OnePlus 8 Pro. Y precisamente ahora en la cuenta de Instagram de Robert Downey Jr hemos podido ver una imagen donde este aparece sosteniendo un teléfono móvil en la mano. En lo que parece a todas luces el diseño del OnePlus 8 Pro que conocimos entonces con esas otras imágenes. Esta publicación podemos apreciar que se ha realizado con un filtro de blanco y negro, que le da un aspecto más elegante a la instantánea.

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/B9hTzNQH7O3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading|||

Ver esta publicación en Instagram

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/B9hTzNQH7O3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading|||New/old! Robert Downey Jr and Sam Jones during the shooting for One Plus!💛💚 - Cc : @samjonespictures @robertdowneyjr #roberdowneyjr]]