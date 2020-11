El Redmi Note 10 desvela todos sus secretos y una enorme batería

Xiaomi sigue lanzando nuevos móviles “como churros”, algo que desde luego no es malo, sino todo lo contrario, sobre todo para los usuarios, que tienen una gran gama de móviles entre los que elegir. Lo único malo es que los modelos se desfasan a gran velocidad, pero es algo que ocurre prácticamente con toda la tecnología. En el caso de los móviles, la firma china tiene un modelo que sin duda es el Rey de la gama media, el artífice de haberse convertido en uno de los principales fabricantes de móviles a nivel mundial. Se trata de los Redmi Note, y ahora se han conocido prácticamente todas las características del Redmi Note 10 4G que se presentará dentro de muy poco, ya que la certificación por la que ha pasado así lo delata.

Casi todas sus características desveladas

Sin duda estamos ante un móvil que no va a pasar desapercibidos, y que seguramente sea esperado por muchos fieles de la marca. Un teléfono que ha pasado por la TENAA china, una certificación por la que pasan los teléfonos antes de ponerse a la venta, siendo sinónimo de una gran cercanía de su comercialización. En esta ocasión se han desvelado muchos detalles del teléfono, empezando por su diseño. Este sigue las tendencias del mercado actuales, con una cámara triple rectangular en la parte superior, mientras que en el resto de la parte trasera destaca un logo de Redmi enorme. Por esta certificación ha pasado como el modelo “M2010J19SC”.

Por este paso ha desvelado uno de sus aspectos más importantes, la batería, porque va a ser una de las más grandes del mercado. De hecho, contará con una capacidad de nada menos que 6000mAh. Además, se cargará rápido, con una potencia de 22.5W. La pantalla tendrá el mismo tamaño del Redmi Note actual, con 6.53 pulgadas y resolución Full HD+. Mientras que el procesador será un Snapdragon 662, que como os podéis imaginar no ofrecen conectividad 5G. La memoria RAM será de un máximo de 8GB y el almacenamiento interno de 256B ampliables mediante tarjetas microSD.

La cámara de fotos tendría un sensor principal de 48 megapíxeles, mientras que delante la cámara sería de 8 megapíxeles. Contaría con un grosor de 9.6mm y un peso de 198 gramos. Por tanto, será un móvil que destacará por contar con un precio bastante ajustado y ofrecer características muy punteras, empezando por su gran batería hasta llegar a procesadores bastante potentes. Existe la sospecha de que realmente no lo conozcamos en occidente como Redmi Note 10, sino que en realidad aquí llegue bajo la marca Poco, que poco a poco se ha ido integrando con cierta popularidad en la gama de móviles de Xiaomi en España. Desde luego no sería la primera vez que Xiaomi lanzara un móvil bajo esta enseña en occidente y con la de Redmi en China. En cualquier caso, no sería de extrañar que se presente antes de finalizar este año, sería ya la cuarta generación de esta gama en menos de dos años.