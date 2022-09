Redmi Note 11R: un móvil económico con pantalla de 90Hz y 5G

Ayer os contábamos precisamente las últimas novedades acerca de este modelo, que se habían filtrado casi al completo justo antes de la presentación. Esta ya se ha celebrado, y nos ha desvelado a uno de los nuevos móviles de gama media de la marca asiática. Se trata del Redmi Note 11R, un teléfono móvil que llega directo a la gama de acceso con una relación de prestaciones y precio sobresaliente, como vais a poder comprobar a continuación. Un móvil que nos es bastante familiar, porque parece ser una versión del POCO M4 5G, algo que no nos debe de extrañar cuando hablamos de Xiaomi y su extensa gama de móviles.

Ficha técnica del Redmi Note 11R

Estamos ante un móvil bastante accesible, por lo que sus características lógicamente reflejan ese carácter. Empezando por una pantalla con un tamaño de 6.58 pulgadas con resolución Full HD+ y tecnología LCD, por lo que no tenemos AMOLED. Un aspecto a destacar es que cuenta con una tasa de refresco de 90Hz, más que suficiente para una buena experiencia de visualización, mucho más fluida.

Redmi Note 11R | Redmi

El rendimiento de este teléfono depende de un procesador MediaTek Dimensity 700, que es capaz de proporcionar conectividad 5G. Este es uno de los procesadores más populares de la gama media, y ha demostrado con creces su solvencia en todos los entornos. Este viene acompañado de versiones de 4GB, 6GB u 8GB de memoria RAM, así como de almacenamiento interno de 64GB o 128GB ampliables siempre mediante tarjetas microSD hasta un total de 1TB. Así que en el rendimiento y el almacenamiento va más que sobrado para el precio que tiene.

Redmi Note 11R | Redmi

La batería con la que se estrena es de 5000mAh, y es compatible con carga rápida de 18W, aunque el cargador con el que llega solo es capaz de cargar hasta los 10W. Por tanto, en este aspecto tenemos una gran capacidad, pero una velocidad de carga mejorable.

Cámara del Redmi Note 11R

Este teléfono llega con una cámara dual, cada vez más habitual en las gamas más accesibles. Esta se encuentra rodeada de un gran módulo de color negro que ocupa todo el ancho del teléfono. Esta tiene un sensor principal de 13 megapíxeles, así como un sensor secundario de 2 megapíxeles de profundidad, para hacer mejores retratos. Delante la cámara para hacer selfies es de 5 megapíxeles, y se aloja en un notch con forma de gota. Por tanto, es un aspecto donde cumple sin más, no podemos esperar grandes alardes a la hora de hacer fotografías porque ofrece lo básico.

Precio del Redmi Note 11R

Este teléfono de momento se ha lanzado solo en China, y no tiene pinta de que vaya a salir de allí ya que es un móvil tan parecido al POCO M4 5G, por no decir que es idéntico, que no lo normal es que no llegue a nivel global. Su precio parte de los 155 euros al cambio para la versión de 4GB+128GB, mientras que la de 6GB+128GB tiene un precio de 170 euros. Por último, la de 8GB+128GB tiene un coste de 200 euros al cambio.

SEGURO QUE TE INTERESA:

¿Por qué los fabricantes de móviles están volviendo a las cámaras duales?