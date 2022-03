Los Redmi Note 11 Pro y Redmi Note 11 Pro 5G ya se pueden comprar en España

La gama media de móviles cuenta con más modelos y mejor equipados que nunca. Y de entre todos ellos no cabe duda de que los Redmi Note son los más deseados por muchos consumidores desde hace años, la gama que ha hecho de Xiaomi lo que es. Y ahora es el momento de hacerse con ellos, ya que la firma china los acaba de lanzar en España. Tanto el Redmi Note 11 Pro como el Redmi Note 11 Pro 5G ya se han puesto a la venta en nuestro país, y vamos a comprobar cuál es el desembolso que tendremos que hacer para poder disfrutar de estos nuevos teléfonos de los chinos.

Precio y disponibilidad

Los nuevos teléfonos de la firma se estrenan en nuestro país con varias versiones. El Redmi Note 11 Pro está a la venta por 329 euros en la versión estándar con 6GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno. El Redmi Note 11 Pro 5G en cambio se estrena por 369 euros, con 6GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno. Si a este modelo le añadimos 8GB de memoria RAM, este precio aumenta hasta los 379 euros. Por tanto, son unos modelos que llegan con un coste superior al de sus predecesores.

Potenciales reyes de la gama media

Unos teléfonos que destacan por una pantalla de 6.67 pulgadas, con tecnología Super AMOLED y resolución Full HD+. Hay diferencias en el procesador, siendo un Snapdragon 695 5G en el modelo 5G y un Helio G96 de MediaTek en el modelo estándar. También hay diferencias en la cámara de fotos, de 108 megapíxeles en ambos casos, y con un sensor adicional de profundidad en el modelo 4G. La batería de ambos es de 5000mAh, y tienen una carga rápida de 67W que los carga en poco más de 30 minutos.

Son iguales en muchos aspectos, incluso en su tamaño y peso, ya que los dos miden 164.2 x 76.1 x 8.1 mm y pesan 202 gramos. Y sí, los dos llegan con Android 12 bajo la capa de personalización MIUI 13 recién estrenada por los chinos. Unos móviles que tendrán una competencia feroz en la gama media, con móviles tanto o más atractivos que estos. Ahí tenemos los nuevos Realme 9 y 9 Pro, que llegan a un precio incluso algo más accesible, con unas características tan solventes como las de estos Note 11 Pro.

De momento no hay noticias del Redmi Note 11 Pro+, el modelo de la gama que cuenta con nada menos que 120W y se carga al completo en apenas 15 minutos. Un terminal que sin duda podría poner patas arriba la gama media. No hay que descartar su llegada a España, aunque visto el precio de estos modelos Pro, podríamos esperar perfectamente que estos Pro+ puedan llegar hasta los 450 o 500 euros, no sería de extrañar. Xiaomi ha sido el primer fabricante en llevar esa carga de 120W a un móvil de gama media, una potencia que para que nos hagamos una idea quintuplica la velocidad de carga de un iPhone 13 Pro Max.