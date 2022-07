El Redmi Note 10S llegaría a Europa como un móvil de POCO

La firma china Xiaomi es especialista en dar cambiazo a algunos dispositivos de su gama, y lanzarlos en diferentes mercados con distintas denominaciones. Algo así va a ocurrir dentro de poco con uno de los últimos teléfonos de Redmi, que podría estrenarse en nuestro país bajo la marca POCO, que en nuestro mercado está especializada en móviles muy baratos con buenas prestaciones. Eso es lo que se ha deslizado ahora en los últimos rumores alrededor de la firma asiática. Vamos a conocer exactamente cuál va a ser ese móvil que se transformará en un POCO.

Un Redmi Note 10S remarcado

Eso es lo que va a hacer Xiaomi con este modelo, remarcarlo para convertirlo en un POCO. Eso es lo que desvelan las nuevas informaciones que llegan por parte de uno de los filtradores más activos en las redes. Este asegura que el Redmi Note 10S lanzado en 2021 podría lanzarse en el mercado global, el mismo que suele llegar a España, como un móvil de POCO, solo se conoce la marca, pero no el nombre exacto de este dispositivo. Se especula con que pueda formar parte de la gama M de la marca, en la que se engloban los móviles más baratos de esta.

¿Qué características ofrecerá?

Pues bien, ya las conocemos, porque este teléfono se lanzó en el mercado hace ya más de un año, algo que nos extraña bastante, por lo que no sería extraño que llegara con algún cambio adicional en su ficha técnica. Pero lo que conocemos hasta ahora nos dice que este contará con una pantalla con tecnología AMOLED, con un tamaño de 6.43 pulgadas, y resolución Full HD+, lamentablemente no cuenta con una tasa de refresco alta. No sería descartable que llegara con alguna actualización en este aspecto, porque de lo contrario se quedaría bastante desfasado.

Redmi Note 10S | Xiaomi

El teléfono cuenta con un procesador de gama media bastante sencillo, el Helio G95, que está especializado en rendir bien con videojuegos. La cámara tiene cuatro sensores, algo ya poco habitual en estos móviles de la gama de entrada. Esta cámara cuenta con un sensor principal de 64 megapíxeles, un ultra gran angular de 8 megapíxeles, un macro de 2 megapíxeles y uno de profundidad también de 2 megapíxeles. Delante la cámara para selfies tiene un sensor de 1 megapíxeles.

La batería tiene una gran capacidad de 5000mAh, y curiosamente presume de una carga razonablemente rápida. En este aspecto sí estaría a la altura en estos momentos. Tiene un lector de huellas en el lateral, integrado con el botón de encendido. Y otras características como Wifi dual, Bluetooth 5.1, GPS, NFC para poder hacer pagos en establecimientos, radio FM, conector USB tipo C y un puerto de infrarrojos.

Un móvil que de llegar con estas características debería tener un precio muy ajustado, y convertirse en uno de los móviles más básicos de POCO. Eso sí, destacan sobre todo de él la pantalla AMOLED y la carga rápida. Veremos cuándo se presenta, pero estas informaciones apuntan al mes de agosto. No sería extraño verlo justo por debajo de los 200€.