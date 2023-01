Los Redmi A2 y A2+ ya están en camino, los más baratos de Xiaomi

Cuando se trata de hablar de móviles baratos, Redmi es todo un clásico. Y de entre todos los modelos de smartphones que tiene en el mercado, los A son sin duda los más asequibles, como habéis podido comprobar en los últimos años. Y ahora sabemos que una nueva generación de estos está en camino. De hecho, serán dos nuevos modelos los que lleguen durante las próximas semanas al catálogo de Xiaomi, y lo harán con un precio que superará por poco los 100 euros cuando lleguen a occidente. Vamos a conocer los detalles de lo que se sabe hasta ahora, y lo que podemos esperar de ellos.

Ya estarían en producción

Así lo desvela uno de los filtradores más activos del mercado tecnológico, que ha compartido en su cuenta de Twitter que tanto el Redmi A2 como el Redmi A2+ estarían ya en producción en diferentes países europeos, así como en otras regiones. No solo esto, sino que el último de estos modelos se habría visto también en la base de datos de IMEI. Por lo tanto su conclusión es clara, la presentación y lanzamiento de estos dos modelos sería inminente, por lo que podríamos esperarlos en las próximas semanas, seguramente para el propio MWC de Barcelona a finales del mes de febrero.

Mientas que el Redmi A1 se vende en España tal y como se lanzó en China, el modelo A1+ en realidad ha llegado a nivel global como el POCO C50, por lo que no sería de extrañar una jugada similar en esta ocasión. Si tenemos en cuenta las actuales características del Redmi A1, podríamos especular sobre lo que esperar del Redmi A2. Jugando a ser adivinos, podríamos esperar una pantalla quizás con resolución Full HD+, desde luego sería una de las mejores novedades que podría recibir el teléfono. O si no esto, al menos una pantalla de 90Hz, algo más probable por otro lado.

En cuanto al procesador, no sería extraño ver un Helio A99, que estamos viendo mucho en la gama media más accesible de los chinos y de otros fabricantes de aquel país. Respecto de la cámara de fotos, lo mínimo es que veamos crecer el sensor de esta, que solo tiene uno, y ahora no estaría mal que al menos tuviera uno de 13 megapíxeles. Lo mismo pedimos del delantero, que debería tener al menos 8 megapíxeles. Respecto de la batería no esperamos más capacidad, sino la misma de 5000mAh.

Pero sí una potencia de carga mayor, al menos de 18W o 33W, es mucho más probable lo primero que lo segundo. Y lo que sería ya espectacular es que este modelo incorporara NFC como conectividad, para poder pagar con él en las tiendas. Lo normal es que llegue también con una versión Go de Android, concretamente debería ser la 13. Respecto de su lanzamiento, no se sabe nada, pero lo normal es que durante febrero vea la luz, al menos que lo conozcamos oficialmente. A España es más probable que llegue durante la primavera.