Recrean en vídeo el aspecto que tendría el iPhone 13

El próximo otoño tendremos nuevo móvil de Apple, como todos los años, aunque en esta ocasión es de esperar que no se retrase tanto como en el caso de los iPhone 12. De hecho una de las dudas ahora es cómo denominará Apple a su nueva hornada de terminales, si serán los iPhone 13 o bien los iPhone 12s. Sea como fuere los diseñadores gráficos suelen aventurar el diseño de los diferentes dispositivos en base a los rumores que se van liberando a lo largo del año. Y hoy hemos conocido un interesante diseño en forma de prototipo que se imagina cómo podría ser el nuevo terminal de los de Apple. No hay cambios espectaculares, pero sí muy significativos.

¿Cómo será el nuevo iPhone?

Pues como decimos no son cambios espectaculares, y eso nos gusta en un prototipo, ya que quiere decir que las novedades que aparecen son probablemente más fáciles de convertirse en realidad que en el caso de que fueran cosas más extravagantes. La principal novedad que nos muestra el diseño de este teléfono, es la ausencia del puerto Lightning que ha acompañado desde siempre a los iPhone, o al menos desde que se dejó el primer formato. En esta ocasión podemos ver que se sustituiría su función a través de un puerto inteligente, similar al que tienen algunos otros dispositivos de Apple.

El diseñador de este prototipo es Antonio de Rosa, del que hemos conocido hasta ahora algunas recreaciones interesantes de diferentes dispositivos, el último de ellos eran las futuras Apple Glass. En su lugar, el iPhone de su recreación utiliza este puerto inteligente para conectar baterías externas, e incluso lo que parece una cámara adicional, en lo que sin duda es la característica más sorprendente que nos ofrece este hipotético modelo. Como sabéis, la normativa de la Unión Europea obligará a la firma de la manzana a optar por otro tipo de conectores alternativos, y esta sería una de las consecuencias.

La otra gran novedad que nos muestra el teléfono está en la pantalla, donde aunque sigue existiendo el notch, vemos que tiene un aspecto mucho más reducido, mucho más estrecho de lo habitual. Esto es algo que se lleva rumoreando mucho tiempo, y que debería venir acompañado de un lector de huellas Touch ID integrado en la pantalla. Pero en este caso no hay alusión alguna a este lector de huellas, por lo que el cambio se limita al tamaño del notch, que no exime al teléfono de seguir teniendo un aspecto desfasado con esa solución de notch en su pantalla. Por último Antonio de Rosa denomina al nuevo teléfono de Apple como el iPhone 12s.

En lugar de iPhone 13 como esperamos todos, aunque lo cierto es que no conocemos un modelo S desde el iPhone X, por lo que nos extrañaría bastante que Apple renuncie al 13 salvo que sea por supersticiones. Sea como fuere, lo que es cierto es que puede que este iPhone no cuente con tantas novedades como para poder estrenar un nombre completamente nuevo. De todas maneras es pronto, aún estamos prácticamente a siete meses de su lanzamiento, y esto son meras especulaciones, pero todo apunta a que el nuevo iPhone 13 no será muy diferente al menos externamente.