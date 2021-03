Recrean de nuevo el aspecto del iPhone plegable, demasiado bueno para ser verdad

Hoy mismo hemos hablado del móvil plegable de Xiaomi, que está más cerca que nunca de llegar al mercado con un formato que recuerda mucho al del Samsung Galaxy Fold. Hoy también hemos conocido la enésima recreación de cómo sería un iPhone plegable, algo que sin duda se ha convertido en el sueño de muchos seguidores de Apple. Todavía quedan al menos un par de años para poder conocer este iPhone plegable. Pero mientras los artistas gráficos siguen creando sus aproximaciones a este hipotético teléfono. Y sin duda el que hemos conocido hoy es de los mejores y más interesantes que hemos visto hasta ahora, porque aúna el diseño del iPhone clásico con un formato de concha muy práctico a lo Galaxy Z Flip.

Un iPhone tan clásico como innovador

Sin duda es lo sorprendente de este render que recrea lo que sería un iPhone plegable en el formato que pensamos es más práctico de todos los plegables, el que dobla por la mitad verticalmente al teléfono, como ocurría con los clásicos móviles de Nokia, Ericsson o Samsung hace ya dos décadas. En este caso han sido los chicos de Technizo Concepto y LetsGoDigital quienes han compartido un diseño que se aproxima a este formato tan esperado de iPhone. Y como podemos comprobar fusiona dos conceptos que sin duda serían un éxito asegurado en el mercado. El clásico diseño de los iPhone con este formato de concha.

Un concepto que recupera ese diseño que nos han traído los iPhone 12, inspirados por el veterano iPhone 4, con líneas rectas y angulosas. Cuando está desplegado, podemos ver en la parte trasera el logotipo de la manzana en la mitad inferior, mientras que en la mitad superior encontramos dos módulos. Uno para la cámara de fotos, que parece triple con escáner LiDAR y flash LED, y una solución seguramente inspirada en el inminente Xiaomi Mi 11 Ultra. Porque podemos ver a su lado un módulo de dimensiones similares que contiene una pantalla secundaria. Esta seguramente sirva para poder hacerse selfies con la calidad de la cámara trasera.

Cuando se despliega el teléfono en la parte frontal vemos prácticamente lo mismo que podemos apreciar ahora en la parte delantera de un iPhone 12. Conservando el notch de gran tamaño en forma de ceja, y en definitiva una pantalla sin bordes. En realidad se trata de un iPhone 12 que se dobla a la mitad y cuenta con un módulo de pantalla secundaria detrás. Pero no dudamos de que este teléfono se podría convertir en un auténtico éxito instantáneo. Un formato que sabemos que es perfectamente viable, tal y como nos ha demostrado el Samsung Galaxy Z Flip en el último año que lleva en el mercado.

Además podría ser una versión plegable del iPhone más asequible de lo que pensamos. No podríamos tildarlo de barato, pero al menos no debería ser más caro que los iPhone actuales. Desafortunadamente parece que aunque tendremos iPhone plegable en el medio plazo, no se parecerá en nada a este modelo, que seguro muchos recibirían con los brazos abiertos.