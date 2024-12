¿Quieres comprar un iPhone 14 barato? Ahora es tu gran oportunidad

Si estás pensando en comprar un iPhone barato, que sepas que ahora va a ser el mejor momento para hacerte con un iPhone 14 o iPhone SE a un precio muy comedido. Y todo gracias a una nueva normativa europea.

Por si no lo sabías (ya te adelantamos que no es una inocentada), desde el pasado 28 de diciembre entró en vigor la ley del cargador único, que obliga a los fabricantes a incorporar un USB Tipo C en sus equipos.

Y el problema es que, aunque Apple adoptó este estándar en los iPhone 15, el iPhone 14 y modelos anteriores se quedan fuera. Al punto de que, como podrás ver en la web de Apple, ya no están a la venta.

Pero sí que puedes encontrar descuentos interesantes para cazar una de las últimas unidades en otros comercios, como Amazon. No sabemos cuánto tiempo estarán disponibles para su venta, ya que suponemos que más pronto que tarde serán retirados.

Pero mientras tanto, puedes encontrar algunas ofertas muy interesantes. Por ejemplo, Amazon te ofrece el iPhone 14 de 128 GB por 659 euros, gracias a una rebaja del 11%. Y ojo ,que la unidad llega antes de Reyes, perfecto si quieres sorprender a alguien, o darte ese capricho que tanto te has ganado.

Un teléfono que presume de una pantalla OLED y potencia más que suficiente para brindar la mejor experiencia. Y encima, a precio de derribo.

Otro chollo que te puedes llevar es el iPhone 14 Pro Max por menos de 799 euros. Es un modelo reacondicionado pero en perfectas condiciones.

Y teniendo en cuenta que la cámara del iPhone 14 Pro Max es de las mejores del mercado, no dejes escapar la oportunidad de estrenar a uno de los titanes de Apple por mucho menos de lo que te imaginas.

La última oferta de Amazon que queremos recomendarte es el iPhone SE de 2022. Un equipo solvente, y que tiene una rebaja del 12% en la web del gigante de las ventas, para que estrenes iPhone al mejor precio.

Un teléfono muy completo y que cumplirá de sobra con tus expectativas. Así que, si buscas un iPhone barato, este modelo SE de 2022 no te va a decepcionar.

