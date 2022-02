La dependencia del teléfono móvil o de las tabletas es algo que sin darnos cuenta todos, en mayor o menor medida sufrimos. Estos dispositivos se han convertido en una constante de nuestras vidas y nos es muy difícil prescindir de ellos. A continuación, te contamos que hacer cuando le damos al botón de encendido y no se enciende.

Cómo resolver los problemas de encendido de Android

Para alguien que depende de tu teléfono móvil para casi todo, que no se encienda puede ser una de sus peores pesadillas. Ya casi nadie recuerda los números de teléfono de sus familiares o amigos, ni las citas pendientes o incluso algunos cumpleaños, dependemos de que nuestro teléfono nos recuerde las tareas que tenemos aún pendientes. Por lo que a continuación vamos a contarte que puedes hacer si te encuentras en esta tesitura.

Uno de los problemas más habituales que nos podemos encontrar es que sin darnos cuenta nos hayamos quedado sin batería o tengamos problemas de carga. Bien por que hayamos olvidado cargar el móvil o por que esté fallando la batería y se haya descargado dejando el móvil fuera de combate. En este caso la solución es muy sencilla, pasa por conectar nuestro móvil a la corriente eléctrica y esperar a que recupere la carga. Si realmente tenemos problemas con la batería debemos acudir al servicio técnico para solucionar el problema.

Comprobando si carga la batería | Photo-by-Andreas-Haslinger-on-Unsplash

Otros motivos por lo que puede que no se haya cargado correctamente la batería puede deberse suciedad en la ranura de conexión del cable de corriente y no se conecte correctamente o que el cargador no esté en perfectas condiciones por lo que tendremos que realizar pruebas con otros cargadores para comprobar que funciona correctamente.

Pero no son los únicos motivos que pueden hacer que nos encontremos con la pantalla en negro en nuestro teléfono móvil y que no responda bajo ningún estimulo, como tocar la pantalla o los botones del mismo. Si tras conectar el cable de corriente y hacer un ciclo de carga comprobamos que este no es problema, debemos plantearnos que puede tratarse de una avería de la propia pantalla. Comprobar si la pantalla funciona correctamente es muy sencillo, sólo debemos mantener el botón de encendido presionado durante 30 segundos. Tras esperar el tiempo oportuno para que este inicie completamente sólo tienes que hacer una llamada a tu número de teléfono, si suena está claro que la pantalla es la culpable.

Si completadas las comprobaciones anteriores seguimos sin poder hacer uso de nuestro teléfono, puede que sea un problema de software, si te consideras un puedes tratar de reiniciar Android con la ayuda del botón de encendido y las teclas de volumen, dependiendo del fabricante nos funcionara una combinación distinta entre encendido y volumen arriba o abajo. Y una vez aparezca la pantalla de inicio pulsar sobre “reboot o reiniciar”. Por el contrario, si no queremos complicarnos lo más mínimo lo mejor será acudir al servicio técnicos para que sean ellos quien reinicien el teléfono o lo reparen si fuera necesario.