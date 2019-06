Qué hacer cuando se moja tu móvil

El agua y la electricidad nunca se han llevado bien combinadas, algo que se ha extendido a la inmensa mayoría de dispositivos electrónicos. Ya sea una tablet, un portátil, un móvil, una radio o el mando a distancia, si se te cae un aparato de estos al agua puede que salga del trance, o puede que no. En el terreno de los smartphones hay modelos que vienen con la certificación IP68, el máximo grado de protección actualmente que hay frente al polvo y al agua. Si tienes un móvil certificado IP68, significa que aguantará sumergido en agua a más de 1 metro de profundidad como mínimo 30 minutos. Pero, ¿y si no lo tienes? ¿Y si es el típico que sólo aguanta salpicaduras sobre la pantalla?

Si tu móvil no es acuático, no tientes a la suerte | Huawei

Peor aún: ¿y si se te moja, si el terminal se te cae al agua? Pues puedes poner estos pasos en marcha a ver si tienes suerte. Sobre todo si no se te ha caído en la playa, ya que el agua con sal marina puede corroer el móvil más rápido que el agua de una piscina o del wáter -sí, a la gente se le cae el smartphone en el WC.

1- No lo enciendas

Procura sacar el terminal cuanto antes de donde está sumergido, porque cuanto más rápido/a seas, más oportunidades tendrás de que no le pase nada. Una vez fuera del agua, si estaba apagado no lo enciendas; si se te ha apagado no lo enciendas para comprobar si aún funciona. Y si sigue encendido no te pongas a manejarlo, sólo extráele la batería rápido, ya que los contactos eléctricos del teléfono en conexión con el agua que le ha entrado puede provocar un cortocircuito. Y si vemos saltar chispas, entonces sí que debemos abandonar toda esperanza.

2- El sensor de daño de agua

El problema es que muchos teléfonos actuales tienen la batería integrada, por lo que abrirlo es tarea complicada. Si el móvil es de batería extraíble, busca el llamado Sensor de daño de agua. Debe estar por el hueco de la batería y consiste en un punto o cuadrado blanco que si se moja el teléfono, cambia de color. Esta es una medida de seguridad que los fabricantes montan para que un usuario abuse de la garantía. Si ha cambiado de color entonces la garantía ya no es válida y debemos intentar resucitarlo por nosotros mismos. Aprovechad este momento para extraer también la tarjeta SIM y microSD si tuviese. Cualquier cosa que se pueda quitar del móvil, como carcasas, fundas, tapas, conector externo, quitádsela.

3- Secado I

Ahora viene la primera fase del secado. Lo mejor es colocar el móvil sobre un trapo y secarlo poco a poco con otro trapo o algo de papel absorbente, e incluso con bastoncillos de los oídos. Debéis moverlo lo menos posible, para que el agua no se extienda, y comprobar pequeñas gotas en orificios como el puerto de carga, la clavija para los auriculares, etc.

4- Secado II

Si tienes una aspiradora no lo dudes y pásasela al terminal para succionar posibles restos de líquido que le hayan quedado dentro, donde no alcanzamos con el paño. Con este método podrías secar un móvil en unos 30 minutos. Pero si no la tienes, no caigas en la tentación de usar un secador de pelo. Es cierto que hay quien lo recomienda, pero el problema es que el calor puede ser excesivo para los componentes internos del móvil, y el efecto de soplar aire que hace un secador puede meter más adentro posibles restos de agua.

5- El truco del Arroz

Tras asegurarnos de que no lo podemos secar más por nosotros mismos, toca dejar hacer a la naturaleza y seguir la indicación que se ha hecho viral en la red: Poner el smartphone en arroz. Ciertamente el arroz ayuda a absorber la humedad. Y hay quienes han revivido teléfonos así y otros que no les ha funcionado. La idea es que metas el móvil dentro de una bolsa con arroz o si acaso con una de esas bolsitas de gel de sílice con bolitas anti-humedad que vienen cuando compramos una funda, una maleta, etc.

Mete el teléfono dentro y déjalo un período de entre 24 y 48 horas para asegurarnos bien. Y rótalo de vez en cuando para que se absorba la humedad de todas partes. Como paso extra que puedes llevar a cabo o no, tras sacar el móvil puedes probar a colocarlo durante unas horas sobre un material absorbente como servilletas, papel de cocina, toallitas, etc, y dejarlo al sol aunque vigilándolo y teniendo cuidado.

6- Probar el móvil

Tras haber esperado un mínimo de 24 horas, ponle la batería y prueba a encenderlo. Si no sucede nada, quítale la batería y enchufa el teléfono al cargador. Si se enciende es que ha sido la batería la que está mal. Si no se enciende es que no hemos podido salvarlo. Si se enciende y ves que suena raro, es que aún le queda algo de agua justo en el altavoz. Para ello existe una sorprendente app que saca el agua del altavoz de tu móvil.