¿Qué va a hacer Apple después de que su competencia apueste por los teléfonos plegables?

La semana pasada, y como cada año, Barcelona se convirtió en la capital del mundo tecnológico. La prensa de todo el mundo se reúne en la capital catalana para poder ver todas las novedades que casi todos los fabricantes de smartphones presentan, y la edición de 2019 pasará a la historia sin duda como la edición en la que pudimos ver los primeros teléfonos plegables. Presiden Samsung con su Galaxy Fold y Huawei con su Mate X, que podéis ver en la imagen de cabecera.

Y claro, viendo cómo todo el mundo se ha fascinado en mayor o menor medida con esos terminales plegables (o foldables como rescatan algunos del inglés), la pregunta está clara: ¿qué va a hacer Apple ahora?

Las pistas que indican que Apple ha estudiado o está estudiando crear un terminal plegable están ahí: algunos de sus proveedores ya están investigando pantallas que puedan plegarse y desplegarse sin que se deterioren durante años. También han ido surgiendo patentes desde hace tiempo, con esquemas que señalan claramente un dispositivo que pueda plegarse por la mitad para caber en un bolsillo. E independientemente de si esos experimentos oculos estén yendo bien o mal, definitivamente Apple ha estado atenta a los lanzamientos de esos primeros móviles plegables.

De todos modos, eso no significa que vayamos a ver un iPhone plegable este año. En primer lugar, estamos ante un primer paso y nadie sabe qué puede pasar con este tipo de móviles. Se lanzarán dentro de unos meses, lo harán a un precio muy alto (el Mate X cuesta más de 2000 euros) y habrá que ver si los consumidores se acostumbran bien a usar un dispositivo así.

Si el público reacciona bien, podríamos ver el nacimiento de un nuevo mercado, un nuevo segmento de dispositivos en el que todos los fabricantes querrán entrar. En ese caso Apple invertiría más recursos para lanzar el suyo. Si por otro lado los plegables no tienen una buena adopción, Apple seguirá su agenda original de lanzamientos.

Hay que tener en cuenta que Apple tiene un larguísimo historial de, literalmente, hacer lo que le da la gana. El mercado es el que es, pero en Cupertino tienen una visión muy propia de cómo tienen que evolucionar los dispositivos como el iPhone o el iPad. Y por mucha tendencia a lo plegable que aparezca entre los fabricantes de terminales Android, Apple no va a ponerse a seguir esa tendencia a ciegas.

Apple siempre llega tarde a los nuevos mercados. Llega tarde, pero llega bien. Llega con algo a lo que de repente todo el mundo le presta atención, llegando incluso a definir cómo puede ser ese tipo de producto de ahora en adelante. Sólo hay que recordar cómo el notch del iPhone X se ha extendido a todos los terminales Android modernos.

En el caso de los terminales plegables, si Apple va a lanzar algo no lo va a hacer hasta que tenga una interfaz perfectamente adecuada para utilizar ese terminal plegable. Tampoco lo va a hacer hasta que esa pantalla plegable tenga una resistencia muy alta, algo que de momento nadie en el MWC19 ha podido comprobar con los terminales Android plegables estaban encerrados en vitrinas. ¿Quizás Huawei y Samsung han corrido mucho y aún no quieren que toquemos esas pantallas porque podrían no convencernos del todo?

En definitiva, aún es pronto para ver qué va a pasar con los plegables. Y Apple no va a lanzar uno ni a corto ni a medio plazo, pero no dudo en que Tim Cook estará atento a la adopción de este nuevo tipo de dispositivos.